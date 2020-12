변창흠 "국회에서 특별법 제정하면 '반값' 공공자가주택 공급 가능하다"

[아시아경제 이춘희 기자] 변창흠 국토교통부 장관 후보자가 환매조건부주택, 토지임대부주택 등 공공자가주택을 시세의 반값 수준으로 공급하겠다며 국회에 특별법 제정을 요구했다.

변 후보자는 23일 국회에서 열린 국토부 장관 후보자 인사청문회에서 공공자가주택 방안을 묻는 더불어민주당 김교흥 의원의 질의에 "국회에서 특별법을 제정해주시면 공공자가주택을 가장 효과적으로 할 수 있다"며 이 같이 답했다.

변 후보자는 "과거 참여정부 때 군포 부곡지구에서 환매조건부 주택 제도를 시행했으나 분양가격이 일반분양과 차이가 거의 없을 정도로 너무 높아서 실패했다"고 분석했다. 이어 그는 "국회에서 특별법을 제정해주면 환매조건부 등 공공자가주택을 시세의 60% 또는 절반 수준으로 공급해 주거 문화가 획기적으로 바뀐다"고 강조했다.

공공자가주택은 공공이 아파트를 공급하되 시세 차익의 일부를 공공이 거둬들이는 공급 방식이다. 땅은 공공이 갖고 건물만 공급하는 토지임대부 주택 등이 있다.

이날 변 후보자는 공공자가주택을 3기 신도시 등에 공급할 방침도 밝혔다. 그는 "공공자가주택은 분양주택과 임대주택의 중간 형태로 시세의 반값 정도인 전세가격 수준으로 내 집 마련을 할 수 있는 주택"이라고 설명했다.

