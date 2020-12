[포토]대한불교진각종 도진 통리원장 취임 기념 겨울이불 기탁

22일 취약계층 희망온돌 따뜻한 겨울나기 기원하며 겨울이불 200채 성북구 월곡2동 주민센터에 전달

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로) 월곡2동 소재 대한불교진각종(통리원장 도진정사)이 22일 월곡2동주민센터에 540만원 상당의 겨울이불 200채를 기탁했다.

이날 오전 진행된 전달식에서는 이승로 성북구청장을 비롯 대한불교진각종 통리원장 도진 정사, 월곡2동지역사회보장협의체 윤재성 위원장 등 소수 인원만이 참석했다.

전달된 물품은 월곡2동 내 취약계층 어르신, 중장년층 1인가구 등 따뜻한 겨울나기를 위해 지원될 예정이다.

대한불교진각종은 한편 월곡2동지역사회보장협의체 복지기금 후원과 선우회 봉사단 참여 등 지역사회 내 다양한 활동을 펼쳐오고 있다.

올해도 어르신들의 건강한 여름나기를 위한 삼계탕 나눔, 여름나기 쿨키트 지원, 독거어르신 안부확인 자원봉사도 실시한 바 있다.

대한불교진각종 관계자는 “앞으로도 지역사회를 위한 문화·예술·복지 등에 있어서 월곡2동과 협력해 나가겠다”고 전했다.

