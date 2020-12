김창룡 경찰청장, '#자치분권 기대해 챌린지' 동참…"자치경찰 정착 노력"

[아시아경제 이관주 기자] 김창룡 경찰청장이 '#자치분권 기대해 챌린지'에 동참하고 자치경찰제 정착에 노력하겠다고 강조했다.

김 청장은 23일 김순은 대통령소속 자치분권위원회 위원장의 지명을 받아 챌린지에 동참하면서 "지난 9일 자치경찰 법안이 국회 본회의를 통과함으로써 그간 꾸준히 논의돼 온 자치경찰제가 마침내 첫 발을 내딛게 됐다"며 이같이 밝혔다.

이어 김 청장은 "자치경찰제가 도입되면 선제적·예방적 경찰활동과 함께 주민친화적 치안서비스 제공이 가능해져 경찰이 한층 더 시민과 가까워질 것"이라고 기대했다.

김 청장은 다음 챌린지 동참자로 양영철 한국지방자치경찰정책연구원장, 김영배 더불어민주당 의원, 장하연 서울지방경찰청장을 지목했다.

대통령소속 자치분권위원회는 지방자치법 전부개정 및 자치경찰제 도입 법안의 국회 통과를 기념하며 이달 16일부터 자치분권 기대해 챌린지'를 시작했다. 참여자는 ‘자치분권 2.0시대’에 대한 자유로운 의견을 담아 사진을 촬영한 다음, SNS에 올리고 다음 참여자를 지정하면 된다.

