지역 저소득층 학생 위한 장학기금 조성

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 23일 오전 11시 구청장실에서 지역 5개 새마을금고 이사장으로부터 지역희망공헌사업비 1000만 원을 전달받았다.

기탁금은 (재)강서구장학회를 통해 지역 저소득층 학생들의 학업지원을 위한 장학기금으로 쓰이게 된다.

구와 새마을금고는 지난 2010년12월 지역희망공헌사업 협약을 체결한 후 ▲장학기금 조성 ▲강서둘레길 조성 ▲작은도서관 시설 개선 등 지역주민에게 필요한 사업을 펼쳐오고 있다.

새마을금고가 지난 10년간 기탁한 금액은 총 2억3500만 원에 달한다.

노현송 구청장은 ”기탁금은 어려운 환경에 놓인 학생들이 꿈과 희망을 키우는데 밑거름이 될 것“이라며 ”앞으로도 새마을금고와의 협력을 통해 지역 내 어려운 이웃들에게 필요한 사업을 추진해 나가겠다“고 말했다.

