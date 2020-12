[종합]"백신 정쟁화 멈춰야" vs "골든타임 놓쳐" 여야, 코로나19 백신 공방

이낙연 "안전성 확인하며 접종 앞당길 것"

주호영 "백신 확보, OECD 거의 꼴찌"

[아시아경제 허미담 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종 시기를 놓고 여야 갈등이 격화되고 있다. 여당은 백신의 안전성이 우선이라고 주장하며 무책임한 정쟁을 멈추라고 경고한 반면 야당은 백신 확보 지연을 비판하며 문재인 대통령의 책임론을 부각하고 있다.

이낙연 더불어민주당 대표는 23일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 코로나19 백신 수급 대책과 관련해 "안전성과 효과성을 확인하며 치료제와 백신 접종을 앞당길 것"이라고 밝혔다.

그는 "며칠 안에 국산 치료제의 조건부 사용 승인 신청이 식품의약품안전처에 접수되고 다음 절차가 진행될 것"이라며 "이미 성공한 조기진단을 넘어 조기 치료를 위해 최선을 다하고 있는 것"이라고 말했다.

또 이 대표는 야당과 일부 언론을 향해 "근거 없는 괴담과 왜곡된 통계를 동원해 국민 불안을 조장하고 있다"며 "이는 1년 가까이 사투하는 방역 당국과 의료진을 허탈케 하고 연구자들의 사기를 꺾을 것"이라고 비판했다.

민주당 최고위원인 양향자 의원도 "정부가 일부 언론과 야당의 근거 없는 주장에 일일이 대응해오지 않은 것은 국민의 생명을 정쟁의 대상으로 삼을 수 없기 때문인데, 어제 이례적으로 적극적인 해명에 나섰다"며 "그 선이 도를 넘어섰기 때문이다. 인포데믹으로 팬데믹을 조장하는 것은 막아야 했다"고 주장했다.

양 의원은 "백신의 정치화는 그 자체로 국민의 생명을 가벼이 보는 일"이라며 "야당이 극우 커뮤니티 발 가짜뉴스를 받아쓰는 보도국이 아니라면 백신의 정치화는 당장 멈춰야 한다"고 강조했다.

양 의원은 "야당도 지난 1년 K방역의 성과를 부인하기는 어려울 것"이라며 "그렇다면 정부를 믿고 무책임한 정쟁은 거둬주시기를 바란다"고 당부했다.

같은 당 신영대 대변인도 이날 논평을 통해 "불안과 불신의 조장은 연대와 협력을 약화시킨다"면서 "지적은 달게 받겠지만, 정쟁만을 위한 발언과 자극적인 말들은 삼가야 한다"고 지적했다.

반면 국민의힘은 코로나19 백신 확보 문제와 관련해 문 대통령의 책임론을 집중적으로 부각했다.

주호영 원내대표는 이날 기자간담회에서 "OECD(경제협력개발기구) 37개 회원국 중 우리나라의 백신 확보 수준이 34위로 거의 꼴찌"라며 "(백신 계약) 골든타임 다 놓치고 서로 책임 전가하고 어영부영하다가, 문제가 되자 청와대는 부랴부랴 물량 확보를 강조했다고 둘러대지만, 결과는 참담하기 짝이 없다"고 비판했다.

원희룡 제주지사 또한 문 대통령을 향해 비판의 목소리를 높였다. 그는 자신의 페이스북을 통해 "리더는 책임지는 사람이다. 리더십이란 말을 하고 그것으로 끝내는 것이 아니다. 성과를 내라고 말하는 것으로 리더의 책임이 끝난다면 초등학생도 대통령이 될 수 있다"면서 "특히 대통령의 리더십은 책임이 막중한 만큼 권한을 위임하고 실행을 감독해 결과를 파악하는 것이 본질"이라고 했다.

이어 "실패한 정책을 두고 부하들에게 책임을 돌리는 것은 코로나19와의 전쟁을 치르고 있는 수장의 태도로는 최악"이라고 일갈했다.

김기현 국민의힘 의원도 페이스북을 통해 "대통령이 그토록 백신이 중요하다고 채근했다면, 왜 대통령이 최종 결재한 정부 예산안에 백신 구매 예산이 전혀 없었나"라고 꼬집었다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr