"거식증으로 죽기 싫다"던 24세 유명 인플루언서 사망

[아시아경제 김봉주 기자] 평소 거식증을 앓던 독일의 한 인플루언서가 휴가를 앞두고 이틀간 굶다가 24세의 나이로 요절했다.

21일(현지시간) 뉴욕데일리뉴스 등 따르면 스페인 그란카나리아 섬으로 친구와 여행을 떠났던 조시 마리아(24·여)는 친구 품에서 잠깐 잠든 뒤 깨어나지 못했다. 사인은 섭식장애 때문에 발생한 '순환계 장애로 인한 심장 마비' 였다.

여행을 함께 떠난 친구에 따르면 마리아는 휴가 이틀 전 마신 커피 두 잔 외에는 음식을 전혀 섭취하지 않았다.

약 15만 명의 팔로워를 거느린 마리아는 생전 소셜미디어(SNS)에 자신이 거식증과 싸우고 있음을 밝히고, 사람들과 거식증에 대한 생각을 공유했다. 또 거식증을 극복하려는 강한 의지를 드러냈다.

마리아는 "거식증은 무게의 문제가 아니라 생각의 문제"라며 "거식증 환자에게 있어 날씬해지려는 욕구를 거스르고 살을 찌우는 것은 굉장히 힘든 싸움"이라고 말했다.

그녀는 "스스로 (살이 쪘다고) 의심하는 모든 사람들에게 충분히 훌륭하다고 말하고 싶다. 꿈을 좇아 열심히 싸우면 보상받을 수 있을 것"이라며 거식증 환자들을 격려하기도 했다.

사망하기 며칠 전 마리아는 "거식증으로 사망하는 10명 중 1명이 되고 싶지 않다"며 섭식 장애로 죽는 것에 대한 두려움을 고백했다. 하지만 그녀는 결국 거식증으로 숨을 거뒀다.

마리아가 떠난 뒤 그녀의 인스타그램에는 "항상 당신 곁에는 가족들이 있을 것이다" "믿을 수가 없다" "내 천사. 너무 보고싶다" 등의 애도의 메세지가 달렸다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr