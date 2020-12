[한은 금안보고서] 청년 가계대출 8.5%↑…"가파른 증가세 유의"

[아시아경제 김은별 기자] 20~30대 청년층의 가계대출이 여타 연령층에 비해 빠른 속도로 늘고 있는 것으로 나타났다. '영끌(영혼까지 끌어모음)'·'빚투(대출로 투자)' 움직임으로 대출 수요가 폭증한 탓이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대응하기 위해 불어난 유동성으로 자산가격이 급등하자 젊은 층은 올해 대출을 받아 투자를 늘렸다.

한국은행은 24일 '2020년 하반기 금융안정보고서'에서 "3분기 말 기준 청년층 가계대출이 전년동기대비 8.5% 늘어 여타 연령층(6.5%)에 비해 빠르게 늘었다"고 밝혔다.

올해 젊은 층들을 중심으로 '영끌', '빚투' 열풍이 불었던 영향이 큰 것으로 판단된다. 한은 관계자는 "전월세 및 주택매입 수요 증가, 주식투자 수요 확대 등 수요측 요인에다 청년층 접근성이 높은 비대면 신용대출 확대, 청년층 전월세자금대출 지원 등 공급측 요인이 복합적으로 작용한 데 따른 것으로 보인다"고 밝혔다.

청년층 가계대출이 가파르게 늘고는 있지만, 아직까진 이들의 채무상환부담은 크지 않은 것으로 한은은 판단했다.

청년층의 소득대비 대출비율(LTI)은 9월 말 기준 221.1%로 가파르게 상승했다. 다만 소득대비 원리금 상환비율(DSR)은 35.6%로 2017년 이후 여타 연령층보다 큰 폭 하락하는 움직임을 나타냈다.

한은 관계자는 "청년층 차주의 경우 비교적 금리 수준이 낮은 은행권 대출 비중이 높고, 이자만 납입하는 전세자금대출이 주로 늘어난 데 따른 것"이라고 설명했다. 대출 자체는 빠르게 늘고 있지만, 금리 수준이나 상환 부담이 다른 연령층에 비해선 적다는 얘기다.

이에 따라 청년층 가계대출 연체율도 0.47%로, 다른 연령층(0.71%)보다 낮은 수준이었다.

한은 관계자는 "청년층의 가계부채 증가는 아직까지는 크게 우려할 정도는 아니다"면서도 "최근과 같은 가파른 증가세가 지속될 경우 채무상환능력이 약화될 가능성에 유의해야 한다"고 조언했다.

