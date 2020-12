[인사]서울 영등포구

[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 영등포구 <4급> ▲미래비전추진단장 이영환 <5급>▲재무과장 김종만 ▲가로경관과장 최봉순 ▲환경과장 최강원 ▲도시안전과장 이병순 ▲주택과장 이대춘 ▲총무과장 송진호 ▲홍보미디어과장 유옥준 ▲민원여권과장 정병식 ▲위생과장 강찬식 ▲구의회사무국 전문위원 직무대리 이원배 ▲문래동장 임선영 ▲신길제7동장 김병화

박종일 기자 dream@asiae.co.kr