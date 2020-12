현대홈쇼핑, 프리미엄 스테인리스팬 ‘빈센트’ 25일 런칭 방송 선점

코로나 이슈는 올해 홈쇼핑에서도 큰 영향을 미쳤다. 급확산한 ‘집콕’현상은 자연스럽게 ‘집쿡’시장의 확대를 가져왔고 쿡웨어도 위생과 편의성을 모두 갖춘 ‘편리미엄(편리함과 프리미엄의 합성어) 제품 시장으로 업그레이드 되었다. 이에 맞춰 현대홈쇼핑에서도 이달 25일 크리스마스에 프리미엄 스테인리스팬인 ‘빈센트’ 런칭 방송을 한다.

킴스쿡의 ‘빈센트’는 빈센트 반 고흐 별이 빛나는 밤으로부터 영감을 받아 탄생한 프리미엄 스테인리스 쿡웨어다. 위생적이지만 사용과 관리가 불편한 스텐팬과 벗겨짐이 걱정인 코팅팬의 단점들을 완벽하게 진화된 혁신적인 스테인리스팬 제품이다.

특히 ‘빈센트’는 킴스쿡만의 오랜 연구 개발로 만들어진 상감기법에 기반한 특허기술 `마퀴트리 공법`을 적용하여 스테인리스에 양음각 패턴을 새겨 넣고 음각에 넌스틱 코팅을 구현하였다. 식재료의 접촉면을 최소화하여 들러붙음을 획기적으로 줄이고 기름 사용을 최소화하여 건강한 요리를 만들 수 있다. 이 기술을 팬의 내부 뿐만 아니라 외장까지 마퀴트리 공법을 적용함으로써 뜨거운 불에 노출되고 반복적인 세척으로 손상되는 외관을 보호해주어 스텐팬의 아름다움 그대로 늘 새 것처럼 오래도록 사용할 수 있다.

‘통3중구조`는 뛰어난 열전도율로 조리시간을 단축시켜 식재료 영양소를 파괴하지 않고 더 빠르고 건강한 요리를 도와준다. 안정성 고려하여 손잡이와 바디를 견고하게 부착시켜주는 `2중 스팟리벳공법’은 팬 안쪽에 이음부가 없어 음식물이 끼이지 않아 위생적이고 세척이 쉽다. 더욱이 오랜시간 사용 후 리벳된 볼트를 풀어 세척 후 다시 조립이 가능하도록 설계되어 새것처럼 사용할 수 있다. 인체공학적 디자인의 캐스팅핸들은 정밀한 각도 및 볼륨감으로 안정된 그립감을 제공하고 안쪽이 비어있는 할로우 공법으로 손잡이의 뜨거움이 감소되며 스테인리스 통주물(캐스팅)방식으로 뛰어난 광택과 내구성을 강화한 고급손잡이다. 또한 다양한 열원에서 사용이 가능하여, 가스레인지는 물론 인덕션 사용에서 최적의 열효율을 제공한다.

킴스쿡주식회사 김종문대표는 "빈센트 스타릿팬은 기술을 통한 기존 스텐팬 사용자들 경험에 혁신을 보여주는 제품"이라며 "소비자들이 빈센트 스타릿팬을 통해 스텐팬 사용의 부담을 최소화하고 명실상부 쿡웨어의 여왕이라고 불리는 스테인리스 쿡웨어의 진가를 즐길 수 있기를 기대한다"고 말했다.

1979년부터 주방용품 관련 각종 기술 인증 특허를 보유해온 40년 전통 주방전문 브랜드 킴스쿡은 국내 및 중국, 베트남에 대규모 직영공장을 운영하며 부품부터 완제품까지 ‘All Made By 킴스쿡’을 자랑하는 믿을 수 있는 주방전문 기업이다.

킴스쿡의 노하우로 탄생된 프리미엄 브랜드 스트릿 나이트 ‘빈센트’는 늘 빛나는 별을 보듯 밤하늘을 수놓은 별들을 대담하고 강렬한 패턴으로 스텐팬에 새겨 넣어, 마치 화려하고 유려한 고려상감청자 작품을 연상시키는 최고급 스테인리스제품 라인이다.

이번 현대홈쇼핑 런칭방송은 25일 오후 4시40분부터 방송되며, 특히 ‘빈센트 스타릿팬 세트’ 하나로 주방 쿡웨어를 완성할 수 있도록 구성하며 프리미엄 주방브랜드다운 면모를 보여주었다. 20cm 데일리팬, 28cm 프라이팬, 28cm 궁중팬, 24cm 포트, 24-28cm 멀티찜기 24cm 유리 뚜껑, 28cm 유리 뚜껑으로 구성하였으며 생방송 중 특별 사은품도 증정한다고 하니 주방의 품격을 올리고자 계획했던 분들에게는 좋은 기회가 될 것 같다.

