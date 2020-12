TS트릴리온 ‘골드플러스TS샴푸’, 24일 크리스마스 이브에 현대홈쇼핑 ‘미남쇼’ 통해 올해 마지막 특집 생방송

국민샴푸 ‘TS샴푸’를 제조 판매하는 TS트릴리온(대표 장기영)이 현대홈쇼핑에서 올해 마지막 ‘골드플러스TS샴푸 크리스마스 특집전’을 크리스마스 이브인 오는 24일(목) 진행한다. 이번 방송은 오전 10시 25분부터 11시 40분까지 현대홈쇼핑 간판 프로그램인 ‘미남쇼’를 통해 만나볼 수 있다.

‘TS샴푸’의 최신 역작인 ‘골드플러스TS샴푸’는 탈모 증상 완화와 모발 볼륨, 윤기를 한 번에 관리할 수 있도록 도와주는 제품이다. 기존 ‘TS샴푸’의 강점은 그대로 유지했으며, 더욱 강화된 성분으로 론칭해 현재까지 꾸준한 인기를 얻고 있는 브랜드 베스트셀러다.

탈모 증상 완화에 도움을 주는 4가지 성분(덱스판테놀, 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온)을 비롯해 금과 황금추출물이 함유됐다. 프랑스 유명 제약회사인 Laboratories Expanscience®와 공동 개발한 하이드롤라이즈드퀴노아씨, 브랜드만의 독자적인 K:AI™공법으로 추출한 GP Complex 등도 함유돼 두피와 모발의 컨디션을 최적으로 유지할 수 있도록 도와준다. 인공색소, 인공향료, 실리콘 등 걱정 성분 26가지를 배제하고 인체적용시험 및 피부 안전성(저자극) 테스트도 완료해 안심 사용이 가능한 것도 장점이다.

TS트릴리온 장기영 대표는 “현대홈쇼핑 ‘미남쇼’에서 진행하는 ‘골드플러스TS샴푸’ 방송은 올해 마지막 크리스마스 특집 생방송이다. 2020년 한 해 동안 ‘TS샴푸’에 보내주신 성원에 보답하고자 감사의 뜻을 담은 방송으로 더욱 많은 고객님들이 특별한 혜택을 누려보셨으면 한다. 많은 관심 부탁드린다”라고 전하였다.

이번 현대홈쇼핑 ‘미남쇼’에서 선보이는 패키지는 ▲샴푸 구성(’골드플러스TS샴푸’ 500g 4개, 100g 4개, 6g 4개) ▲트리트먼트 구성(’골드플러스TS샴푸’ 500g 3개, 100g 4개, 6g 4개에 ‘골드플러스TS트리트먼트’ 500ml 1개) ▲매니아 구성(’골드플러스TS샴푸’ 500g 8개, 6g 8개)의 3가지이다. 여기에 크리스마스를 맞아 방송 중 구매한 전 고객에게 케라틴 10,000ppm을 함유하여 윤기 있는 모발로 케어하는 ‘TS케라틴샴푸’와 ‘TS케라틴트리트먼트’로 구성된 크리스마스 스페셜 키트를 증정하는 이벤트도 준비하였다.

한편, 2007년 설립된 TS트릴리온은 하이제4호기업인수목적(SPAC·스팩)과의 합병을 성공적으로 마무리하였으며 오는 12월 30일(수) 코스닥 시장 이전 상장을 앞두고 있다. 대표 브랜드로는 1,000만 탈모인들이 더 이상 탈모 때문에 고민하지 않길 바라는 숭고한 마음과 염원을 담아 탈모 케어 시장을 선도하는 ‘TS샴푸’가 있다. 이외에도 국민 건강을 최우선 목표로 최대한 낮은 가격에 선보이는 ‘TS마스크’를 비롯하여 기능성 화장품, 헬스&리빙 및 건강기능식품 시장에 연이어 제품을 출시하며 건강생활 전문 브랜드로 굳건히 자리매김하고 있다.

