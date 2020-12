경남·전북 제외 15개 시도 9759개 학교 등교 못 해…"사상 최다"

[아시아경제 이현주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 전국 경남과 전북을 제외한 15개 시도 9759개 학교가 등교 수업을 조정했다.

23일 교육부에 따르면 전일 9417개교에서 342개교가 증가했다. 35개교가 방학을 시작하고 16개교가 수업을 개시했으나 393개교가 원격수업으로 전환했다.

이번 숫자는 순차적 등교가 시작되고 교육부가 등교 수업 집계를 시작한 5월 이후 최다 기록이다. 직전 기록은 21일의 9632곳이었다.

지역별로는 수도권, 울산, 강원, 제주, 충남 서산 소재 전체 학교가 원격수업으로 전환했다. 특히 수도권 학교는 7415개에 달한다. 이 밖에도 충북 제천 유치원과 초등학교 57개교가 24일까지 등교 수업을 조정하며 경북 경주 58개교, 안동·구미 78개교, 경산 94개교, 청송 29개교가 원격수업을 실시하고 있다.

학생 확진자는 누적 2602명으로 전날 하루 44명이 증가했다. 지난 20일 5명, 21일 8명 확진자가 뒤늦게 반영돼 누적 통계치는 전날 발표 보다 57명 늘었다.

교직원 신규 확진자는 6명으로 누적 473명을 기록했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr