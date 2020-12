스마트스코어, 유니콘을 위한 세 가지 조건을 갖추었을까

과연 우리나라 골프관련IT 업계, 넓게 보면 스포츠 IT업계에서 첫 번째 유니콘 기업이 탄생할 수 있을까?

유니콘 기업은 비상장 회사 중 기업가치가 1조원 이상인 스타트업을 말한다. 유니콘이 전설속의 상징인 것처럼 스타트업이 상장하기 전에 기업 가치가 1조원 이상이 되는 것은 전설과도 같은 일이다. 미국의 대표적인 유니콘 기업은 우버, 에어비앤비, 슬랙 등이 있고 우리나라에서는 쿠팡, 비비퍼블리카 등이 유니콘 기업에 해당한다.

유니콘 기업의 사례들을 분석해보면 서비스의 사용자 수(트래픽)와 사업성, 그리고 지속성이 필수 조건인 것을 알 수 있다. 특색 있는 서비스로 단기간에 사용자 수는 늘렸지만 정작 수익창출을 못하는 경우나, 사용자와 사업성을 확보했지만 내부사정이나 과도경쟁으로 인해 지속적으로 사업을 유지하지 못하는 경우도 많았다. 사용자 수, 사업성, 지속성이라는 세 마리 토끼를 반드시 잡아야 유니콘에 등극에 도전해 볼 수 있는 것이다.

이러한 가운데 우리나라 최초로 골프업계에서 유니콘에 도전하는 기업이 있다. 골프관련 토탈 O2O서비스를 제공하는 스마트스코어(대표 정성훈)이다.

스마트스코어는 골프장을 위한 IT솔루션과 골퍼를 위한 앱서비스를 제공하고 있다. 스마트스코어의 골프장 IT솔루션을 도입한 골프장 수가 300개를 넘어섰고, 온라인 사용자 수도 200만명을 돌파하며 안정적인 성장세를 보이고 있다. 사용자 수가 전년동기대비 25%이상 증가하였고, 앱 페이지뷰는 전년대비 무려 80%이상 상승하는 등 유니콘의 첫 번째 조건인 사용자 수(트래픽)은 성공적으로 갖추고 있다는 평가다. 특히 지난해 대비 일일신규 회원 수치가 15% 이상 상승한 부분은 매우 고무적이다. 그렇다면 사업성 부분은 어떨까?

먼저 스마트스코어의 골프장 IT솔루션 서비스는 2021년 상반기까지 도입 골프장 수가 350개를 넘어설 예정이며, 재계약율도 95%를 기록할 만큼 안정적인 사업성을 유지하고 있다. 골프장 IT솔루션 분야에서 이렇다할 경쟁자 없이 사실상의 독주체재를 구축한 것도 큰 강점이다.

골퍼들을 위한 앱서비스는 스코어관리를 중심으로 부킹, 골프용품 마켓, 국내골프투어 등의 서비스를 진행하고 있다. 스마트스코어에 따르면 스마트스코어 앱을 통한 부킹 예약건수는 전년대비 40%, 마켓 판매건수도 45% 이상의 큰 상승세를 보이고 있다. 여기에 국내골프투어도 1:1 맞춤 상담/견적 서비스를 바탕으로 큰 성장폭을 보이고 있다. 최근에 국내 최대 규모로 오픈한 오프라인 골프샵 퍼플핀도 오픈 후 꾸준한 매출 상승세를 보이고 있다.

스마트스코어의 한 관계자는, "각 서비스별 이용건수 뿐 아니라 전체적인 매출도 지난해 대비 큰폭으로 상승했다. 특히 재구매율이 늘어나고 있는 부분도 매우 긍정적"이라고 밝혔다.

그렇다면 스마트스코어는 지속적으로 현재의 성장세를 유지하고 시장 영향력을 확대할 수 있을까? 스마트스코어는 이를 위해 첫 번째로 인적투자를 아끼지 않고 있는 것으로 알려졌다. 결국 서비스를 만들고 운영하는 것은 사람이기에 인재발굴부터 관리 등 모든 부분에서 아낌없는 투자와 지원을 진행하고 있다.

또한 내년초부터 도입 될 새로운 서비스들도 눈에 띈다. 우선 골프장 IT솔루션에는 키오스크와 앱을 통한 체크인/체크아웃 서비스가 도입되고 캐디관리 서비스도 추가 될 예정이다. 코로나19로 인해 잠시 중단됐던 IT솔루션의 해외진출 논의도 본격화 되고 있다.

더불어서 앱 서비스도 한층 강화되고 다양해질 예정이다. 우선 세계적인 골프잡지 골프매거진과의 제휴를 통해 전문가 칼럼, 투어뉴스 등 앱내에서 깊이 있는 골프컨텐츠를 제공 할 예정이다. 또한 골퍼들이 보다 더 편리하고 실속있게 골프라이프를 즐길 수 있도록 골프모빌리티, 골프연습장/티칭프로 플랫폼 서비스도 오픈을 앞두고 있다. 이뿐 아니라 데이터데이스를 활용한 온오프라인 보험사업과 네트워크 기반의 골프웨어 제공, 그리고 한층 더 강화 된 골프 커뮤니티 서비스까지 추가되어 말그대로 종합 골프 O2O서비스로서 몇 단계 더 발전할 전망이다.

스마트스코어가 지금까지의 성장세에 새로운 서비스를 통해 업계 최초로 유니콘에 등극할 것인지, 계속해서 관심이 모아지고 있다.

