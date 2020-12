인트로메딕, 영덕 수소연료단지 산자위 승인 "그린뉴딜 정책 사업 확대"

인트로메딕(150840)이 경상북도 영덕군에 수소연료단지를 조성해 한국판 그린뉴딜 정책을 선도한다.

인트로메딕은 자회사 팜그리드가 지난 22일 경상북도 영덕군에서 진행중인 수소연료전지 발전사업가 산업통상잔원부 산하 전기위원회 심의허가기준 통과하여 발전사업 허가권을 취득했다고 밝혔다.

인트로메딕 자회사 팜그리드가 진행하는 연료전지 발전사업은 영덕군 제2농공단지에 위치하여 20MW규모의 발전시설을 갖출 예정이다. 이를 통해 연간 5만가구가 사용할 전기를 생산할 수 있다.

수소연료전지발전은 물을 전기분해하는 역순으로 천연가스(LNG)에서 분리한 수소와 대기 중에서 채집한 산소를 결합시켜 전기를 생산한다. 유해물질의 배출이 거의 없고 풍력이나 태양광 발전보다 안정적으로 에너지를 공급할 수 있어 지역 주민들에게 실질적인 도움이 될 수 있다는 점이 긍정적으로 평가된다.

영덕군은 지난 8월 산업통상자원부 에너지산업융복합단지로 지정된 바 있으며, 미래성장사업으로 신재생에너지 사업을 적극적으로 추진하고 있다.

인트로메딕은 이번 수소연료단지 조성을 시작으로 한국판 그린뉴딜 정책 사업에 속도를 낼 계획이다. 정부는 2040년까지 총 15GW의 발전용 수소연료전지를 보급할 계획이다. 연간 국내 조성 규모만 연 400MW 수준으로 전망된다. 특히 영덕군 수소연료단지 조성을 다른 지역들과의 협업도 늘어날 것으로 회사는 기대하고 있다.

인트로메딕은 “수소연료 전지발전은 친환경발전으로 정부 에너지정책에도 부합하는 사업이다.”라며 “영덕 수소연료단지를 시작으로 신재생에너지 사업에 박차를 가하겠다.”고 말했다.

한편 인트로메딕은 영덕 신재생에너지 사업을 비롯한 전라남도 신안 해상풍력단지 등 신재생에너지 사업 진행에 꾸준히 노력하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr