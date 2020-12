㈜프로팩이 개발한 생분해수지 아이스팩, 100% 자연분해 가능

코로나19의 영향으로 온라인이나 배달을 통해 식품을 구매하는 경우가 급증하였다. 제품의 신선도를 유지하기 위해서는 부득이하게 아이스팩을 사용할 수밖에 없으며 더군다나 온라인 식품 시장이 성장할수록 아이스팩의 사용은 필수가 되어버렸다. 올해 한 해 동안 우리나라에서 쓰인 아이스팩은 3억개가 넘는 것으로 확인된다.

하지만 이때 사용되는 아이스팩이 심각한 환경오염의 원인으로 떠오르고 있다. 아이스팩 비닐뿐만 아니라 아이스팩 원료에 미세 플라스틱 성분이 들어가 자연 분해에만 500년이 걸리며 따로 버리는 방법이나 장소도 마땅치 않다. 사용하지 않는 아이스팩 내용물을 그냥 싱크대 또는 하수구에 배출할 경우 해양 생태계 오염으로 인해 먹이사슬을 통한 인간 섭취 등의 심각성 또한 고민 해봐야 한다.

심각한 아이스팩의 환경오염 문제에 대해 아이스팩을 녹색 제품으로 관리해 친환경 아이스팩 구매 촉진에 기여하는 사업자, 관련 단체 등에 필요한 지원이 가능해지도록 환경부에 고시 개정을 건의해야 한다는 의견이 경기도 환경국 행정사무 감사에서도 언급되었다.

고흡수성 수지(SAP)가 내용물로 채워진 아이스팩의 올바른 분리배출 방법은 포장재는 따로 분리배출하고 내용물은 종량제 봉투로 배출해서 소각 처리 해야 하지만 대부분 아이스팩 처리 방법을 모르거나 자세한 안내가 되어있지 않아 사용 후 젤리 형태의 내용물을 종량제 봉투에 분리 배출하지 않고 통째로 배출하거나 내용물을 싱크대 또는 하수구 등에 그대로 배출하는 사례가 번번하다. 따라서 이러한 문제점 때문에 기존의 고흡수성 수지 대신 100% 물로 만들어진 아이스팩의 필요성을 제기하며 분리배출을 용이하게 하고 환경오염 부담을 줄여야 한다는 목소리도 커지고 있다.

지속해서 언급되고 있는 아이스팩의 환경오염 문제를 해결하고자 친환경기업 ㈜프로팩은 꾸준한 연구 끝에 일명 ‘친환경 아이스팩’을 탄생시켰다. ㈜프로팩의 ‘친환경 아이스팩’은 생분해수지 EL724 제품임에도 다회용으로 수거만 가능하다면 연속으로 사용이 가능하며, 2t의 압력에도 터지지 않고 강한 인장강도를 가지고 있다. 또한 아이스팩 안에는 냉매제를 사용하지 않고 순수 100% 물로 채워져 있어 처리 또한 간편하다.

친환경 기업의 선두주자인 ㈜프로팩은 얼마 전 생분해제품, 친환경플라스틱 기초소재 NK-1000 특허를 출원하였고 환경을 위한 다양한 생분해제품에 대한 꾸준한 노력과 연구와 개발을 통한 결과를 인정받아 친환경기술진흥 및 소비촉진 유공포상에서 기업 단체 중 유일하게 국무총리 표창을 받았다.

㈜프로팩은 친환경플라스틱 생분해원료 개발 및 자체 생산을 위해 자회사 남광케미칼을 설립하였으며 남광케미칼을 통해 생분해성 원료 기초소재 특허(NK-100S)를 출원하였다. 프로팩은 생분해성 기초소재를 이용해 올해 12월 파일럿을 가동하여 여러 제품에 접목 후 개발할 예정이며 2021년까지 중합기를 설치, 국내에 원료 상용화를 실현 할 예정이다.

이러한 계획이 구체화 된다면 친환경 공략을 내세운 미국의 새로운 정부 조 바이든 정부의 흐름 속에서 해외 친환경 산업 진출에 ㈜프로팩이 중심이 될 것으로 예상된다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr