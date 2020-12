공직부패로 퇴출되고 또 취업…22명 적발

권익위, 위반자 11명 해임·고발 조치 요구



[아시아경제 문채석 기자] 공공기관 재직 중 부패행위로 면직되거나 벌금 300만원 이상 형을 선고받은 퇴직 공직자 중 취업제한규정을 어기고 다른 공공기관이나 직무 관련 민간기업 등에 재취업한 22명이 적발됐다.

23일 국민권익위원회는 올해 상반기 비위 면직자 등 취업실태를 점검한 결과 '부패방지권익위법'상 취업제한규정을 위반해 재취업한 22명을 적발했다고 밝혔다. 권익위는 적발 인원 22명 중 11명에 대해 면직 전 소속 기관 등에 해임·고발 조치를 하라고 요구했 다.

권익위는 2015년 1월부터 지난해 12월까지 5년간 부패행위로 면직된 공직자 등 2057명을 대상으로 취업실태를 점검했다.

주요 위반 사례를 보면 여수광양항만공사, 충청북도 충주의료원에서 면직된 A씨와 B씨는 기초자치단체에 기간제 근로자로 재취업했다.

법원행정처, 공정거래위원회 등 전 소속기관에서 면직 등이 된 9명은 퇴직 전 소속부서나 기관의 공사·용역·물품구입 등 업무 관련이 있는 영리사기업체 등에 각각 재취업했다.

부패방지권익위법에 따르면, 재직 중 직무와 관련된 부패행위로 당연퇴직, 파면·해임된 공직자 등은 공공기관, 부패행위 관련 기관, 퇴직 전 5년간 소속된 부서 또는 기관의 업무와 밀접한 관련이 있는 영리사기업체 등에 5년간 취업할 수 없다.

이를 어기면 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처한다.

또 공공기관장은 해당 비위면직자 등이 취업제한 기간인 5년 동안 취업제한 기관에 취업했는지를 주기적으로 확인해야 한다.

권익위는 위반자 22명 중 이미 퇴직한 자로서 생계형 취업 등 특별한 고려사유가 있는 11명을 뺀 나머지 위반자에 대해 재직 중인 경우 해임을, 특별한 고려사유가 없으면 고발을 각각 요구하기로 했다.

