IPTV 이용자 만족도 LGU+>KT>SKB 순

평균만족도 60.1

IPTV 이용자만족도는 LGU+ 가장 높아

IPTV가 케이블TV 앞서

[아시아경제 구채은 기자] 올해 유료방송서비스 이용자 만족도가 SK브로드밴드, KT, LG유플러스 순인 것으로 나타났다. 평균 만족도는 100점 만점에 60점을 조금 넘었다.

23일 과학기술정보통신부에 따르면 유료방송 전체 이용자만족도는 100점 만점에 평균 60.1점으로 조사됐다. 1년전 점수(59.8점)보다 소폭 높아진 수준이다. 이 수치는 958명의 이용자 평가단이 가입, 설치, 이용, A/S, 상품변경, 해지 등을 기준으로 점수를 매긴 정성평가다.

IPTV 중에서는 LG유플러스가 64.2점으로 가장 높았고, KT 62.5점, SK브로드밴드 61.6점을 나타냈다.

전반적으로 IPTV 이용자 만족도(62.8)가 케이블TV(59.4)보다 월등히 높았고, 위성방송 만족도(57.3)는 가장 낮았다.

지난해 조사에서 많은 것으로 지적됐던 VOD 광고시간은 평균 16.12초로 전년대비 3.48초 줄었다. IPTV가 21.6초 케이블TV 12.83초로 둘다 1년전보다는 광고시간이 줄어들었다. 특히 CMB가 VOD 광고시간이 0초 SKB가 15.85초로 1년전보다 가장 큰폭으로 줄어들었다.

채널을 바꿀 때 걸리는 시간을 말하는 '채널전환시간'은 평균 1.30초로 조사돼 1년 전(1.36초)와 거의 비슷한 수준이었다. IPTV는 1.09초, 케이블TV는 1.40초, 위성방송 1.48초로 나타났다.

콘텐츠 다양성을 나타내는 실시간 채널 수는 평균 261.6개, VOD는 평균 3만4559편으로 조사됐다. 매체별로는 실시간 채널수는 IPTV 281개, 케이블TV 255.8개, 위성방송 233개로 집계됐다.

송재성 과기정통부 방송진흥정책관은 “2018년에 처음 유료방송서비스 품질평가를 실시한 이래로 전반적으로 품질이 향상됐다”며 “앞으로도 사업자 간 건전하고, 자율적인 품질향상 경쟁이 촉진될 수 있도록 평가방식, 항목 등을 지속적으로 개선·보완해 나가겠다”고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr