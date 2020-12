태국 후궁 나체사진 1000여장 해외 유포… 왕비와 경쟁관계?

[아시아경제 김영은 기자] 21일(현지시간) 영국 더 타임스 등은 마하 와치랄롱꼰 태국 왕(68)의 후궁 시니낫 웡와치라파크디(35)의 복권(復權)을 반대하는 이들이 시니낫의 과거 나체 사진들을 해외로 퍼뜨리고 있다고 보도했다.

더 타임스에 따르면 2012년~2014년에 시니낫이 직접 찍은 것으로 추정되는 나체사진 1000여 장이 태국의 군주제에 대해 비판적인 기사를 쓴 영국 언론인 앤드루 맥그리거 마셜에게 보내졌다.

마셜은 페이스북에서 "수십 장은 매우 노골적인 이미지를 담고 있다. 시니낫이 국왕 마하 와치랄롱꼰에게 보내기 위해 찍었을 가능성이 있다"며 시니낫의 복권을 방해하기 위한 목적으로 이런 사진들이 유출된 것으로 보인다고 설명했다.

또 태국 왕정을 비판한 후 기소돼 현재 일본에서 살고 있는 태국 학자 파빈 차차발퐁펀도 이런 사진을 받은 것으로 알려졌다.

앞서 즉위하기 이전 세 차례 결혼과 이혼을 했던 와치랄롱꼰 왕은 2016년 5월 지금의 네 번째 왕비인 수티다(41)와 결혼했다. 그러나 결혼한 지 채 3개월이 지나지 않아 수티다 왕비가 지켜보는 가운데 군(軍) 병원의 간호사 출신인 시니낫에게 '왕의 배우자'라는 공식 직함을 수여하는 행사를 했다.

하지만 시니낫 역시 그해 10월 '왕실의 훌륭한 전통을 이해하지 못하고 왕과 여왕에 복종하지 않는다'라는 이유로 지위를 박탈당했으나, 지난 9월 국왕은 11개월 만에 시니낫의 복권을 결정하고 '왕의 배우자'라는 지위와 계급을 모두 회복시켰다.

현재 해외로 퍼지고 있는 시니낫의 나체 사진들을 누가 퍼뜨렸는지는 알려지지 않았지만 더 타임스는 "이번 사건은 왕의 정부와 그의 아내인 왕비 사이의 경쟁과 관계가 있어 보인다"라고 전했다.

김영은 기자 youngeun928@asiae.co.kr