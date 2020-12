클루커스, 하시코프와 전략적 파트너십 체결...엔터프라이즈 IT현대화를 위한 맞손

금일 클루커스(대표 홍성완)는 글로벌 멀티 클라우드 인프라 자동화 소프트웨어 전문기업 하시코프와 테라폼 등의 하시코프 솔루션 엔터프라이즈 컨설팅 및 공급, 공동 서비스 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

디지털 전환 여부가 기업의 생존과 경쟁력의 핵심이 되면서 주요 대기업들을 필두로 클라우드 도입은 이제 거스를 수 없는 대세로 자리매김하고 있다.

또한 같은 기업 내에서도 부서별 워크로드에 따라 다른 클라우드 서비스를 사용할 정도로 클라우드 시장 또한 빠르게 다변화되고 있으며 이에 따라 멀티 및 하이브리드 등의 다양한 클라우드 활용이 증가되며 표준화된 클라우드 운영 모델로 IT인프라 관리의 필요성이 대두되고 있는 추세이다.

클루커스는 Specialized Tier로 이번 파트너십을 체결하며 하시코프로부터 심층기술교육과 기술 지원에 대한 전폭적인 투자를 약속받고 엔터프라이즈에 특화된 서비스 개발부터 공동 마케팅을 통한 시장 개척까지 전 방위적인 공동 비즈니스 추진에 대해 협의했다.

이를 통해 양사는 IT실무자가 직면한 인프라 문제에 강력한 해결책을 제시하며 기업이 보다 민첩한 클라우드 조직으로 전환할 수 있도록 앞장설 예정이다.

클루커스 홍성완 대표이사는 “하시코프 테라폼은 인프라 구축 및 관리를 위한 진화된 클라우드 접근 방식이다. 양사간의 긴밀한 협업을 통해 기업의 클라우드 운영 과제에 한 발 앞선 솔루션 제공을 위해 최선을 다하겠다.”라고 밝혔다.

한편 클루커스는 애저 퍼스트로 Microsoft Azure 글로벌 기술 최고 등급인 “Azure Expert MSP”이며, 기술력을 핵심 경쟁력으로 서비스 공급에 매진하고 있다. 데이터 분야 전문 서비스를 위해 GCP 및 Sparkbeyond와도 파트너십을 맺고 있으며, SK그룹과 한화 솔루션 등의 엔터프라이즈 기업과 게임 및 스타트업 등 다양한 산업군의 실 적용사례와 기술 레퍼런스를 기반으로 설립한지 불과 1년만에 900억 이상의 기업 가치를 인정받은 클라우드 MSP 선두주자이다.

