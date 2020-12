정경심, 입시비리 등 혐의만 15개… 법원 판단은?

1년3개월만에 첫 법적 판단… 檢, 징역 7년·벌금 9억원 구형

[아시아경제 배경환 기자] 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 동양대 교수에 대한 법원의 첫 판단이 나온다. 자녀 입시비리와 사모펀드 의혹으로 지난해 9월 처음 기소된 지 1년 3개월만이다.

23일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의25-2부(부장판사 임정엽 권성수 김선희)는 이날 오후 2시 자본시장과 금융투자업에 관한 법률위반 등 15개 혐의로 기소된 정 교수의 선고기일을 진행한다.

정 교수는 위조된 동양대 총장 표창장과 허위로 작성된 서울대 공익인권법센터 및 공주대·단국대 등 인턴 경력 서류를 입시에 활용해 서울대·부산대 의학전문대학원 입학사정 업무를 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

조 전 장관 5촌 조카 조모씨로부터 사모펀드 운용사 코링크프라이빗에쿼티(PE)가 투자한 2차 전지업체 WFM의 미공개 정보를 전달받고 이를 이용해 차명으로 약 7억1300만원 상당의 주식을 매수한 혐의도 받고 있다. 또한 검찰 수사에 대비해 증거를 인멸하거나 위조·은닉하도록 지시한 혐의도 받는다.

그동안 정 교수는 재판 과정에서 표창장 등을 위조한 적도 없고 딸의 경력 내용도 일부 과장이 있을 뿐 조작한 것은 아니라고 주장했다. 사모펀드 역시 차명 투자가 아닌 자금대여일 뿐이라는 입장을 반복했다. 반면 검찰은 표창장 위조 시연과 핵심 인물에 대한 증인 신문 등을 통해 정 교수의 주장을 반박했다.

이에 검찰은 지난달 5일 결심 공판에서 정 교수에게 징역 7년과 벌금 9억원을 선고하고 1억6000여만원 추징 명령을 내려달라고 재판부에 요청했다. 검찰은 "언론 등 시민사회가 제기한 살아있는 권력의 부정부패 의혹"이라며 "조 전 장관 검증과정에서 많은 의혹이 제기되고 실체적 진실 의혹을 규명할 필요성에 따라 수사가 시작된 것으로 '국정농단'과 유사한 사건"이라고 말했다.

정 교수는 최후 진술을 통해 "이 사건 기소, 특히나 제가 표창장을 위조했다는 것은 제가 아는 사실과 너무 차이가 난다"면서 "그런데 한순간에 저뿐 아니라 아이들은 물론 온 가족이 수사 대상이 돼 파렴치한으로 전락하는 것을 지켜보는 상황이 됐다"고 무죄를 호소했다.

한편 정 교수는 조 전 장관 등과 형사합의21부(부장판사 김미리)에서도 재판을 받고 있다. 딸 조민씨가 부산대 의학전문대학원에 입학할 당시 노환중 부산대학교 병원 의료원장에게 혜택을 받았다는 의혹이다.

