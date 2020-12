코로나19로 대출막힌 中企 46.3% “지난해보다 자금사정 악화”

중소기업중앙회, 510곳 금융이용 애로실태 조사

“정책자금 지원 확대·대출 축소 관행 개선 필요”

[아시아경제 김희윤 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 장기화로 중소기업 절반 가까이가 올해 자금 사정이 악화된 것으로 나타났다.

중소기업중앙회는 지난 1일부터 10일까지 중소기업 510개를 대상으로 실시한 '2020년 중소기업 금융이용 및 애로실태 조사' 결과 이같이 밝혔다.

조사 대상 기업 중 올해 자금 사정이 악화됐다는 곳은 46.3%로 작년 같은 조사 대비 14.1%포인트 급증했다.

자금 사정 악화 원인(복수응답)으로는 판매부진(87.3%) 이라 답한 기업이 가장 많았다. 이는 작년보다 32.6%포인트 증가한 수치이다. 이어 원부자재 가격상승 29.2%, 인건비 상승 19.9% 순으로 나타났다.

은행을 통한 자금조달시 애로사항에 대해서는 대출한도 부족(27.0%)이라는 응답이 가장 많은 것으로 확인됐다. 부동산 담보부족(24.1%), 높은 대출금리(21.8%), 과도한 서류제출 요구(21.3%) 순으로 조사됐다.

특히 ‘대출한도 부족’ 이라 응답한 비율은 지난해 보다 9.5%p 증가한 것으로 확인 돼 대다수 중소기업들이 유동성 애로를 겪는 것으로 관측된다.

중소기업에 필요한 금융지원 과제로는 정책자금 지원확대(50.6%), 경기불황시 중기대출 축소 관행 개선(36.9%), 장기대출 확대(35.1%), 담보대출 의존 관행 개선(30.4%) 순으로 응답했다.

추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 "코로나19는 천재지변과 같은 상황인 만큼 중소기업이 유동성 위기로 쓰러지는 일이 최소화되도록 지원책이 필요하다"며 "금융당국이 별도의 중기 신용평가 기준 마련, 대출만기 및 이자상환유예 추가연장 등 지속적인 대책 마련과 함께 모니터링을 강화해 나갈 필요가 있다"고 말했다.

