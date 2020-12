'아내의 맛' 김예령, 돌싱 고백…사위 윤석민·딸 김수현 출연

[아시아경제 김봉주 기자] 22일 오후 방송된 TV조선 예능 프로그램 '아내의 맛'에는 김예령이 출연했다.

방송에서 김예령은 전 야구 선수 윤석민인 사위와 딸 김수현을 소개했다.

이날 사위와 딸은 김예령의 집을 방문했다.

김수현은 불고기, 잡채 등 다양한 메뉴의 요리를 만들었다. 직접 반찬을 챙겨와 엄마 김예령의 냉장고를 채워주기도 했다.

윤석민은 장모님 방에 들어가 안마의자에 앉았다. 이에 김예령은 "아들이다, 아들. 10만 원 내고 쓰라고 하는데 한번도 안 낸다"라며 농담했다.

김예령은 사위 윤석민에 대해 "아무것도 못한다. 운동만 했기 때문에 음식 주문하는 것도 못하더라. 내가 그냥 큰아들이라고 한다"라고 전했다.

또 김예령은 자신이 '돌싱'이라고 고백했다. 이휘재가 "갔다 오신 거냐"고 조심스럽게 묻자 김예령은 "요새 유행 아닌가요?"라며 웃었다.

사위 윤석민이 "새로운 남자친구를 만나면 위아래로 몇 살까지 허용되냐"고 묻자 김예령은 "위는 싫다"고 답했다.

"마흔살이면 어떠냐"라는 질문에 김예령은 "너무 좋으면"이라고 대답했다.

재혼에 대해 김예령은 "제가 돌싱인데 사위도 사돈도 있고 하지 않냐. 내가 무슨 또 결혼을 하나 그러면서 생각을 안 해봤다"면서도 "미모보다는 남은 세월이 좀 아깝다. 이 나이가 너무 아까운 거다. 이상형으로는 재미있고 즐거웠으면 좋겠다. 얼굴은 별로 상관이 없을 것 같다"고 말했다.

윤석민이 "장모님은 저 같은 남자는 별로냐. 어떠시냐"라고 말하자 김예령은 "솔직히 석민이 같은 남자 스타일 좋아한다. 즐겁게 지낼 수 있는게 제일 좋다"고 했다.

이에 딸 김수현은 "엄마가 막상 살아 봐. 엄마랑 오빠는 맞을 수가 없어"라고 해 폭소케 했다.

한편 김예령의 사위 윤석민 등장에 그에 대한 관심이 쏠리고 있다. 올해 나이 35세인 전 야구선수 윤석민은 3살 연하 김수현과 결혼했다.

윤석민은 기아 타이거즈 출신으로 과거 메이저리그 볼티모어 오리올스에 입단하기도 했다.

윤석민은 1년 만에 국내로 복귀하면서 4년 총액 연봉 90억으로 기아와 계약을 맺었지만 어깨 통증 등으로 기량을 회복하지 못했다. 이후 2019년 시즌을 끝으로 은퇴했다.

