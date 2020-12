[전문] '라비 레이블' 그루블린 "대마 논란 나플라와 계약파기 않기로 했다"

[아시아경제 김봉주 기자] 22일 그루블린 측이 래퍼 나플라의 영입과 관련해 "나플라와 체결한 계약을 파기하지 않기로 최종 결정했다"고 밝혔다.

22일 그루블린 측은 SNS를 통해 "지난 2020년 7월, 그루블린은 아티스타 나플라와 인연이 닿아 앞으로의 행보를 함께하기로 이야기를 나누게 되었다. 같은 달, 원 소속사인 메킷레인과 그루블린은 적법한 절차를 위함과 양사간의 오해를 없애고자 만남을 가졌다"며 말문을 열었다.

그루블린은 "그 과정에서 원만한 협의점을 찾았고 이적 절차를 진행하고 있었다. 2020년 8월, 그루블린과 아티스트 나플라는 이적에 관련된 계약서를 작성한 후 아티스트의 프로필 사진 촬영과 새 앨범 제작 및 뮤직비디오 촬영을 진행했다"며 "2020년 10월, 그루블린은 아티스트 나플라와 관련된 불미스러운 사건을 알게 되었다"고 전했다.

이어 "그 후, 그루블린은 적지 않은 시간동안 수 많은 고민과 아티스와의 긴 대화, 소통 및 그의 진심어린 다짐 속에서 2020년 8월 아티스트 나플라와 체결한 계약을 파기하지 않는 것으로 어려운 최종 결정을 하게되었다"고 했다.

나플라는 Mnet 힙합 서바이벌 '쇼미더머니777'에서 우승을 차지한 래퍼다. 그는 지난해 대마초 흡연 혐의로 기소 유예 처분을 받았는데, 이 사실이 지난10월 알려지면서 논란이 됐다.

그루블린은 그룹 빅스의 라비가 수장으로 있는 힙합 레이블이다.

이하 그루블린 측 입장 전문.

안녕하세요. 그루블린입니다.

코로나19로 인한 힘든 시기에 다사다난 했던 2020년도 어느덧 12월이 되어 2021년을 맞이하기 앞서 있습니다.

먼저, 올해도 어김없이 그루블린을 아껴주시고 변함없이 응원해주신 많은 분들께 감사 인사를 전합니다.

다름이 아니라, 전해드릴 소식이 있어 이렇게 인사드리게 됐습니다.

지난 2020년 7월, 그루블린은 아티스타 나플라와 인연이 닿아 앞으로의 행보를 함께하기로 이야기를 나누게 되었습니다. 같은 달, 원 소속사인 메킷레인과 그루블린은 적법한 절차를 위함과 양사간의 오해를 없애고자 만남을 가졌습니다.

그 과정에서 원만한 협의점을 찾았고 이적 절차를 진행하고 있었습니다. 2020년 8월, 그루블린과 아티스트 나플라는 이적에 관련된 계약서를 작성한 후 아티스트의 프로필 사진 촬영과 새 앨범 제작 및 뮤직비디오 촬영을 진행하였습니다.

2020년 10월, 그루블린은 아티스트 나플라와 관련된 불미스러운 사건을 알게 되었습니다. 그 후, 그루블린은 적지 않은 시간동안 수 많은 고민과 아티스와의 긴 대화, 소통 및 그의 진심어린 다짐 속에서 2020년 8월 아티스트 나플라와 체결한 계약을 파기하지 않는 것으로 어려운 최종 결정을 하게되었습니다.

2020년 12월 현 시각, 이제는 그루블린 아티스트 나플라로서, 예전에 그가 모두에게 주었던 상처를 잊지 않고 좋은 영향을 끼치는 책임 있는 아티스트가 될 수 있도록 그루블린도 함께 최선의 노력을 다하겠습니다.

그루블린을 사랑해주시는 여러분 모두 다가올 2021년 새해에는 잠시나마 미루어두었던 행복과 즐거움만이 가득하시기를 바라며, 내년에는 부디 웃는 날만이 가득하시길 빕니다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr