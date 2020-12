<4급 승진>

▲주민복지과장 박길홍

<5급 승진의결>

▲여성청소년과장 직무대리 이명숙 ▲보건소장 직무대리 김영옥 ▲의회사무과 전문위원 직무대리 김만인 ▲봉래면장 직무대리 김성대 ▲과역면장 직무대리 정동석 ▲대서면장 직무대리 류남진

<4급 전보>

▲기획실장 김유철 ▲관광정책실장 박준희

<5급 전보>

▲종합민원과장 김종진 ▲인구정책과장 류나영 ▲고흥읍장 강춘자 ▲도양읍장 정춘회 ▲남양면장 조봉근

