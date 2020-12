美 3Q 경제성장률 33.4% 확정‥0.3%포인트 ↑

속보치, 잠정치 보다 높아져

코로나19 재확산에 4분기 이후 성장세 둔화 예상

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 3분기 경제성장률이 33.4%(연율기준)로 수정됐다. 기존 속보치, 잠정치보다 0.3%포인트가 상승했다.

미국 상무부는 22일(현지시간) 3분기 국내총생산(GDP) 증가율이 33.4%로 최종 집계됐다고 발표했다. 이는 다우존스가 집계한 전문가들의 예상치 33.1%를 웃돈 결과다. 3분기 성장률은 1947년 통계 시작 후 최대 수치다.

미국 경제 성장률은 속보치, 잠정치, 확정치로 3차례 나눠 발표된다.

미국은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인해 2분기에 -31.4%라는 역대 최대의 추락세를 보인 후 3분기에 반전에 성공했지만 여전히 코로나19 이전으로 회복되기에는 상당 부분 부족한 상황이다.

CNBC방송은 9000억달러 규모의 경기부양 법안이 처리됐지만 코로나19 확산이 멈추지 않고 있어 미국 경제가 성장동력을 잃어 가고 있다고 우려했다. CNBC는 4분기 성장률은 5%정도로 추산된다고 전했다.

