'韓 음악학 개척자' 이강숙 한예종 초대총장 별세

세계적 예술가 양성 신념으로 전문 예술교육 시스템 마련

서울대 작곡과에 음악 이론 전공 개설…방대한 저술 남겨

한국예술종합학교(한예종) 초대 총장을 지낸 이강숙 한예종 명예교수가 22일 숙환으로 별세했다. 향년 84세.

고인은 모교인 서울대 음악대학에서 15년간 학생들을 가르치다 1992년부터 한예종 총장을 지냈다. 세계적 예술가를 양성하겠다는 신념으로 새로운 전문 예술교육 시스템을 마련했다. 첼리스트 정명화·피아니스트 이경숙·피아니스트 김대진 등 현장 전문가들을 영입해 실기 교육을 강화하고, 예비학교를 조성해 어린 시절부터 예술을 익힐 수 있는 틀을 마련했다. 성공 사례로는 열여섯 살에 입학해 이탈리아 비오티 국제 콩쿠르에서 최연소 우승한 피아니스트 손열음이 손꼽힌다. 피아니스트 김선욱도 열여덟 살에 영국 리즈 콩쿠르에서 우승했다.

고인은 경북 청도에서 태어났다. 서울대 음악대학을 졸업하고 피아니스트로 활동하다 음악 교육으로 방향을 틀었다. 미국 휴스턴대학교와 미시간대학교에서 각각 석사와 박사 학위를 받고, 서울대 음대 교수로 돌아와 작곡과에 음악 이론 전공을 개설했다. 음악학 분야의 개척을 과제로 삼아 방대한 저술을 남겼다. '열린 음악의 세계', '종족음악과 문화', '음악의 방법', '음악적 모국어를 위하여', '한국음악학', '음악의 이해', '음악 선생님을 위하여' 등이다. 2004년에는 '피아니스트의 탄생'을 통해 소설가로도 데뷔했다. 국제 콩쿠르에서 우승한 손열음을 인터뷰해 쓴 글이었다.

고인은 2002년까지 한예종 2, 3대 총장을 지냈다. 한국음악학회장과 안익태 기념재단 이사장 등을 역임하고, 한예종 객원·석과 교수를 지낸 뒤 2013년 명예교수직을 맡았다. 예술교육 발전에 이바지한 공로로 2002년 금관문화훈장을 받았다. 유족으로는 부인 문희자씨와 아들 석재·인재씨가 있다. 빈소는 서울대병원 장례식장, 발인은 24일 오전이다.

