[종합] "자격 미달 후보자", "면피용 사과" 野, 청문회 앞둔 변창흠 질타

국민의힘 "자진사퇴 안하면 법적 조치 취해질 수도"

정의당, 변 후보자 '구의역 발언' 사과 미흡 지적

심상정 "과거 망언에 대한 국민 분노 커지고 있어"

류호정 "진의 의심하지 않을 수 없다"

[아시아경제 임주형 기자] 인사청문회를 하루 앞둔 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대한 야권의 비판이 거세지고 있다. 국민의힘은 "이미 드러난 사실만으로도 자격을 상실했다"며 자진사퇴, 지명철회를 촉구했다. 정의당은 변 후보자의 이른바 '구의역 사고 발언' 등을 두고 '국민에 대한 존중과 이해가 없다'는 취지로 비판을 쏟아냈다.

주호영 국민의힘 원내대표는 22일 오전 화상 원내대책회의를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 변 후보자에 대해 "인사청문회를 할 자격조차 없다"고 비판했다.

이어 "청문회에 올 자격조차 없다. 자진사퇴하라는 이야기"라며 "오늘은 그렇게 (자진사퇴를) 요구하고, 만약 굳이 (변 후보자가) 청문회에 나온다면 상황에 따라 대응하겠다"고 덧붙였다.

국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 의원들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 변 후보자의 사퇴를 촉구하는 성명서를 발표했다.

이들은 "변창흠 후보자 자신은 오늘 즉시 자진사퇴하라. 우리는 이미 드러난 사실만으로도 자격을 상실한 변 후보자를 더는 청문회장에 세울 수 없다"며 "변 후보자의 지금까지 행적을 보면 국민의 비난과 혐오를 불러일으키는 제2의 조국, 추미애, 김현미가 될 것이 자명하다"고 주장했다.

이들 의원들은 변 후보자의 중대 결격 사유로 ▲부적절한 언행과 처신 ▲도가 지나친 권력의 사유화와 이권 개입 ▲편향된 이념에 기반한 그릇된 부동산 인식 등 3가지를 꼽았다.

그러면서 "이러한 자격 미달 후보자가 스스로 사퇴하지 않으면 법적 조치가 취해질 수 있다"고 경고했다.

한편 이날 정의당에서도 변 후보자에 대한 비판의 목소리가 불거졌다.

변 후보자는 앞서 지난 2016년 서울메트로 구의역 승강장 내 스크린도어를 혼자 수리하다가 열차에 치여 숨진 김모 군 사고에 대해 "걔(김 군)만 조금만 신경 썼었으면 아무 일 없는 것처럼 될 수 없었다"고 언급한 사실이 드러나 막말 논란에 휩싸인 바 있다. 이에 대한 변 후보자의 사과가 부족하다는 지적이다.

심상전 전 정의당 대표는 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "변 후보자의 과거 망언들로 국민의 분노가 커지고 있다"며 "정의당이 앞서 진정성 있는 사과를 촉구한 것은 지금 당장 궁지에서 벗어나기 위한 면피용 사과를 하라는 게 아니다"라고 꼬집었다.

그러면서 "국민의 이해와 유가족의 용서가 전제될 때만 정의당은 변 후보자를 장관 후보자로 인정할 수 있다"고 강조했다.

같은 당 류호정 의원 또한 변 후보자에 대해 "사죄와 반성의 증거가 필요했습니까"라며 질타했다.

류 의원은 이날 자신의 트위터에 쓴 글에서 "오늘로 단식 12일을 맞은 '중대재해기업처벌법 제정 촉구' 농성장에 변 후보자가 방문했다"라며 "고 김용균 노동자 어머니, 고 이한빛 PD 아버지가 단식 중인 곳"이라고 운을 뗐다.

이어 "유가족들의 건강 상태를 고려해 방문 거절 의사를 사전에 고지했지만 무시했다"라며 "유가족이 단식하는 나라의 국무위원 후보자는 수행하는 비서들을 대동했고 언론사 카메라를 등에 졌다. 진의를 의심하지 않을 수 없다"고 지적했다.

그러면서 "원청 책임자였던 후보자의 안일하고 저급한 인식을 다시 한번 확인했다"며 "사죄와 반성의 증거를 남기자고 유가족을 곤혹스럽게 만든 변 후보자에 깊은 유감을 표한다"고 비판했다.

