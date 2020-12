인권위, '절름발이 총리' 주호영 발언에 "인권교육 받으라"

[아시아경제 문혜원 기자] 국가인권위원회가 '장애인 비하' 논란을 일으킨 주호영 국민의힘 원내대표의 발언과 관련해 당직자들에게 장애인 인권교육을 실시하고 재발 방지책을 마련하라고 권고했다.

인권위는 전날 소위원회인 장애인차별시정위원회를 열고 이 같은 권고를 의결했다고 22일 밝혔다.

주 원내대표는 지난 1월 정세균 당시 국무총리 후보자에게 "그런 상태로 총리가 된다면 이것은 절름발이 총리"라고 말했다.

이에 장애인 인권단체 장애인차별금지추진연대(장추련)는 주 원내대표의 발언이 장애인에 대한 차별 행위라고 주장하며 인권위에 시정을 요구하는 진정을 제기했다.

인권위의 이번 결정은 장추련의 진정을 받아들인 것으로 '선천적 장애인은 의지가 약하다'고 한 이해찬 더불어민주당 전 대표의 발언 논란에 이어 두 번째다.

앞서 지난 8월 인권위는 이 전 대표 등 당직자들에 대해 장애인 인권교육과 재발방지책 마련을 권고하는 내용을 의결했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr