5인 이상 모임 금지 앞두고 전국 곳곳서 코로나19 확진 잇달아

대구 종교시설 누적확진자 100명 넘어서

[아시아경제 문혜원 기자] 성탄절과 연말을 앞두고 전국 곳곳에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 속속 발생하고 있다.

22일 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자는 총 278명으로 집계됐다. 지역별로는 경북 58명, 대구 39명, 충북 30명, 부산·광주 각 26명, 강원 23명, 제주 19명, 경남 18명, 충남 15명, 대전 9명, 울산 6명, 전북·전남 각 4명, 세종 1명이다.

지난 2~3월 1차 유행 당시 많은 확진자가 나왔던 대구·경북지역은 종교시설을 중심으로 감염이 빠르게 번지고 있는 모양새다.

경북 지역에서는 경산시, 구미시, 안동시 소재 교회와 관련해 10명 이내의 소규모 집단감염이 연이어 발생했다.

대구에서는 종교시설과 관련된 누적 확진자가 이날 100명을 넘어섰다. 대구시는 교회가 감염 고리가 되자 방역수칙을 어겨 확진자가 나온 교회에 대해 치료비를 내도록 구상권을 행사할 방침이다.

전남 곳곳에서도 코로나19 확진자가 추가로 발생하면서 누적 확진자가 518명으로 늘었다.

전라남도는 전남도청 주차관리 업무를 맡은 무안군 30대 남성을 비롯해 함평군과 순천시, 영광군, 화순군 등 7개 지역에서 9명의 확진자가 추가로 발생해 직,간접 접촉자들을 검사하고 있다고 밝혔다.

