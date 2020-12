[아시아경제 임온유 기자] 영국에서 변이된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 확산함에 따라 일본 정부가 영국에서 오는 이들에 대한 입국 규제를 강화한다.

22일(현지시간) 일본 NHK에 따르면 일본 정부는 24일 이후 영국에서 오는 외국인 입국을 일시 중단하기로 했다.

현재는 일본인 외에 중장기 체류 자격을 가진 외국인의 입국도 허용하고 있으나 앞으로는 영국에서 오는 외국인의 신규 입국을 당분간 허용하지 않는다는 것이다.

아울러 내주 이후 영국에서 일본으로 입국하는 이들에 대해서는 국적을 불문하고 출발 72시간 이내에 검사를 받아 음성증명서를 제출하도록 요구할 방침이다.

일본 정부는 영국으로 7일 이내의 단기 출장을 다녀온 일본인이나 일본 거주 외국인에 대해 14일간의 격리를 면제해주던 조치를 일시 중단하는 방안도 조율 중이라고 교도통신이 전했다.

