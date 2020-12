머리에 화살 관통한 사슴, 2천㎞ 떨어진 '원격수술'로 화살 제거 수술 성공

화살 머리 관통…그래도 살아있던 사슴

2천㎞ 떨어진 오타와 수의사 '원격 수술'

수술 진행 환경당국 "조심스럽지만 낙관"

[아시아경제 김봉주 기자] 캐나다에서 머리에 화살이 꽂힌 채 살던 사슴이 한 사진작가와 환경 당국의 도움으로 수술받은 뒤 회복하고 있다.

21일(현지시간) 가디언 등 보도에 따르면 캐나다 온타리오주에 사는 야생동물 사진작가 리앤 카버는 지난주 자택 근처에서 자주 출몰하던 흰꼬리 사슴 '캐럿'의 머리가 화살에 관통된 채 돌아다니는 것을 발견했다.

캐럿의 사진은 언론 등에 공개되면서 누리꾼들의 안타까움을 샀다.

이를 알게 된 온타리오주 환경 당국은 이 화살을 제거하는 수술을 하기로 했다.

화살 제거 수술은 카버의 집에서 약 2천㎞ 떨어진 오타와의 한 수의사의 전화 지시와 함께 진행됐다.

지난16일 1차 수술을 시도했지만, 캐럿이 계속 움직이는 바람에 화살 제거에 실패했다.

환경 당국 관계자들은 이튿날 캐럿을 진정시키고 2차 수술 시도를 한 결과, 화살을 뽑는 데 성공했다.

수술을 마치고 숲속으로 돌아간 캐럿은 며칠간 모습을 드러내지 않았다.

기온이 영하 22도까지 떨어진 21일 새벽, 카버는 캐럿을 찾기 위해 나갔지만 찾지 못했다.

실의에 빠진 채 집으로 돌아온 카버는 이날 해가 뜬 뒤 집 주변 숲을 활보하는 캐럿을 보고 환호성을 질렀다고 전했다. 캐럿은 카버를 보고 다가와 손을 핥기도 했다.

온타리오주 환경 당국은 이날 "화살을 뽑은 상처 부위에 출혈은 없었다"면서 "캐럿의 상태는 조심스럽지만 낙관적"이라고 밝혔다.

당국은 "화살이 제거된 상처 부위에 압착이 생길 수 있다"면서 "진정제가 사슴에게 종종 치명적일 수 있어서 완전한 회복을 단정할 수는 없다"고 전했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr