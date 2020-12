보성군, 코로나19 확진자 1명 발생…순천 184, 185 확진자 통해 감염 추정

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 지난 7월 19일 이후 보성군에 코로나19 두 번째 확진자가 발생해 지역 사회가 추가 감염 공포에 휩싸였다.

전남 보성군은 22일 코로나19 확진자 1명이 발생했다고 밝혔다.

이번에 확진된 보성#2번 확진자는 지난 17일과 21일 보성군 소재 교회와 식당을 방문한 순천#184, 순천#185 확진자를 통해 감염됐을 것으로 추정된다.

보성군은 순천시 확진자가 관내 교회와 음식점 등을 방문한 사실을 통보받고 오전 9시 30분께 교인들과 주민 174명을 대상으로 진단검사를 해 밀접접촉 2명 중 1명이 확진 판정을 받았다. 현재 172명은 결과를 기다리고 있다.

이번에 확진된 보성#2번 확진자는 순천 확진자와 함께 예배를 보고 같은 테이블에서 식사하는 등 밀접 접촉한 것으로 파악했으며, 21일부터 발열 등 감기 증상이 있었던 것으로 알려졌다.

보성군재난안전대책본부는 추가 전파를 막기 위해 전라남도 역학조사반과 이동 경로 파악하고 접촉자를 찾는 데 주력할 방침이다.

또 23일 벌교읍사무소에 보성군 재난 현장 통합 지원본부와 선별진료소를 설치해 벌교 읍민들을 대상으로 드라이브스루 방식 검사 진행은 물론 1:1 전담 자가격리자 관리, 전화 대응팀, 역학조사팀, 환자이송팀 등을 운영할 방침이다.

보성군 재난안전대책본부 관계자는 “원하면 누구나 무료로 검사를 받을 수 있으니 아프면 바로 검사를 받아주시고 연말연시 모임을 취소해 주실 것을 부탁드린다”고 말했다.

한편, 보성군은 지난 7월 19일 보성#1번 확진자가 발생한 바 있다.

호남취재본부 박천석 기자 kyy5325@asiae.co.kr