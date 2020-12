'따수미' 난방텐트, 코리아리서치 시장점유율 조사결과 1위

(주)아이두젠(대표 남우현)의 '따수미' 난방텐트가 코리아리서치 시장점유율 조사결과 1위를 차지했다.

여론조사 전문기관 코리아리서치는 지난 11월 9일부터 11월 16일까지 실내 난방텐트 사용자인 20~40대 남녀 1,000명을 대상으로 한 온라인 조사(95% 신뢰수준 표본오차 ±3.1%) 결과를 발표했다.

코리아리서치에 따르면 실내용 난방텐트 시장 점유율 1위는 따수미(70.7%)로, 6년 연속 1위를 차지하며, 실내용 난방텐트 시장에서 압도적인 우위를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

또한 실내용 난방텐트 브랜드 인지도 부분에서는 따수미가 44.4%로 1위를 차지했으며, 브랜드 선호도는 58.7%를 기록하며 1위에 올랐다. 따수미 브랜드 선호도의 경우 2017년부터 지속적으로 증가하고 있는 추세며, 30대 여성의 선호도가 타 집단 대비 가장 높은 것으로 나타났다.

따수미는 실내용 난방텐트 디자인 선호도 부분에서도 1위를 차지했다. 온라인 조사 응답자 중 63.7%가 따수미의 디자인을 선호한 것. 따수미는 20~30대 여성의 선호도가 가장 높았으며, 아이보리 및 핑크 등 따뜻하고 부드러운 색감을 선호하는 것으로 나타났다.

이외에도 이번 리서치에서 기존 따수미 보유자들은 따수미의 기능과 내구성, 디자인에 만족한다며 추가 구매를 희망한다고 밝혔다. 비 보유자 역시 향후 구매 의향이 있다고 밝히며 따수미 브랜드의 인지도를 확인할 수 있었다.

한편 따수미 난방텐트는 체온만으로 바깥 온도와 5도 이상 보온 효과를 낼 수 있는 제품으로, 겨울철 난방비 절감 및 웃풍 차단에 도움을 준다. 꾸준히 업그레이드된 제품을 출시하며 난방텐트 추천으로 입소문을 타고 있다.

