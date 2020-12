반려동물 장례 전문 업체 ‘별이되어’, 담당 장례지도사가 체계적인 1:1 상조 서비스 제공

사회적 거리두기 강화로 외출이 자제되면서, 집 안에서 반려동물과 함께 있는 시간이 늘고 있다. 기존에 반려동물을 키우지 않던 사람들도 집에 있는 시간이 많아지자, 반려동물 입양을 고려하는 이들이 많다. 하지만 반려동물 입양은 단순히 시간이 많아져서 결정하는 것이 아닌, 반려동물에 대한 올바른 지식을 갖추고 반려동물과 평생을 함께하겠다는 다짐이 선 후에 결정해야 반려동물과 반려인 모두가 행복해지는 길임을 명심해야 한다.

반려동물은 입양에서부터 마지막 이별의 순간까지 반려인과 함께한다. 아무리 돈독한 사이라도 마지막 순간을 정확히 예측할 수는 없어, 때로는 예기치 못한 이별의 순간을 맞기도 한다. 반려동물 장례전문 업체 ‘별이되어’는 이러한 반려인과 반려동물의 마지막 순간이 아름다울 수 있도록, 체계적인 상조 서비스로 반려인과 함께 반려동물의 마지막을 배웅하고 있다.

강아지 화장 등의 전문 반려동물 장례식장을 운영하고 있는 별이되어는 24시간 상담 전화 서비스를 운영하고 있어, 갑자기 반려동물이 무지개 다리를 건너도 언제든지 모든 장례 절차를 도와주고 있다. 상담 시 가장 가까운 화장터로 안내 및 예약을 도와주고 있으며, 화장터 직접 방문 또는 꿈애 의전차량 이용으로 장례 전후 안전한 이동이 가능하다.

담당 장례지도사가 배정된 후 정해진 추모 절차에서 염습, 수의 입관 등의 사항을 선택해 추모 예식을 진행하고 있으며, 추모식 후에는 반려동물을 관 속에 안장한다. 화장식은 반려인 참관하에 약 30분간 개별적으로 진행되며, 화장 후 유골을 수습해 분골 후 반려인에게 전달한다.

전달받은 유골함은 고객이 자체적으로 보관하거나 별이되어 납골당에 안치할 수 있으며, 산골 및 수목장을 선택할 수도 있다.

별이되어 관계자는 “반려동물과 함께 하는 반려인들이 증가하면서, 반려동물 입양기관뿐만 아니라 반려견 장례 등을 진행할 수 있는 변려동물 장례식장에 대한 필요성도 높아지고 있다”며 “1:1 담당 장례지도사가 장례식 전 과정을 체계적으로 도와드리고 있으며, 일반 장례업체와 같은 절차로 반려동물과의 이별을 돕고 있다”고 전했다.

현재 반려동물 장례전문 업체 별이되어는 서울 서대문구 본점을 비롯해 서울 지역(도봉, 중랑, 강서, 마포상암, 강남, 성북, 구로, 노원 등)과 인천 지역(부평, 계양), 경기 지역(파주, 의정부, 동두천, 구리, 운정, 부천, 일산백석, 수원, 이천, 안양 등), 기타 지역(천안, 원주)에 지점을 운영하고 있다.

