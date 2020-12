독일 뷰티브랜드 닥터하우쉬카, ‘로즈 데이 크림’ 롯데홈쇼핑 단독 론칭

독일 에크벨덴에서 직접 키운 자연 원료로 만드는 클린 뷰티 브랜드 닥터하우쉬카(Dr.haushka)가 자연 유래 성분 95% 함유된 강력 보습 크림 ‘로즈 데이 크림’을 롯데홈쇼핑 방송을 통해 단독 론칭한다.

닥터하우쉬카는 오는 26일 토요일 오후 12시 40분에 진행되는 이번 방송을 통해 피부 안팎으로 강력한 보습을 선사하는 로즈 데이 크림을 선보이며, 예민한 피부를 진정시켜주는 클레리파잉 토너가 포함된 닥터하우쉬카의 베스트셀러 제품 ‘로즈 데이 크림’, ‘클레리파잉 미스트 에센스’를 론칭 기념 세트로 선보인다.

이번에 선보이는 ‘로즈 데이 크림’은 전세계 누적판매 천 만개를 돌파한 제품으로 다마스크로즈의 뛰어난 생명력이 농축되어 깊은 보습을 선사하여 일명 천만개 크림, 극찬 크림으로 불리고 있다.

즉각적 보습 시험은 물론 마스크 마찰에 의한 피부 자극 완화, 피부 건조에 의한 당김 완화, 즉각적인 피부 겉보습 개선, 즉각적인 피부 층별(0.5/1.5/2.5mm) 보습 레이어드 효과, 덧바름에 의한 피부 수분 레이어링 효과, 민감성 피부 비자극성 인증 및 냉풍 환경에서의 수분력 유지 등 8가지 인체 적용 시험을 통해 제품력을 증명하였다.

또한 15가지 피부 걱정 성분 무첨가로 민감한 피부도 안심하고 사용 가능하다. 특히 자연 유래 성분 95% 함유했으며, 국제 품질 인증 마크인 나트루 유기농 화장품 인증을 받았다.

‘로즈 데이 크림’은 활성 성분을 온전히 보전하는 브랜드만의 독자적 추출법을 통해 다마스크로즈 워터, 추출물, 왁스를 더욱 밀도있게 담아낸 것이 특징이다. 특히 터키 남서부 부르두르 지역에서 재배된 최상급 다마스크 로즈만을 사용하며, 전문적인 식물학자에 의해 수작업으로 수확된다.

관계자는 “다마스크 로즈 35송이가 농축되어 탄생한 이 제품은 꾸덕한 연고 텍스처로 피부를 밀착하여 감싸주며, 강력한 보습 효과로 외부 환경으로 예민해지고 건조한 메마른 피부에 촉촉하고 윤기 있는 피부로 가꾸어준다”면서 “또한 근본적인 피부 컨디션 향상과 함께 피부 속 건조 해소에 도움을 준다”고 말했다.

이번 패키지는 ▲ 닥터하우쉬카 로즈 데이 크림 30ml 3개 ▲ 닥터하우쉬카 클레리파잉 토너 100ml 1개로 구성됐다. 생방송을 통해 구매 시 특별 할인된 가격에 만나볼 수 있으며, 방송 전 롯데홈쇼핑을 통해 미리 구매도 가능하다.

