지벤트(ZIVENT) 골프단, 입단식 개최

지벤트 골프단(대표 김장호)이 노승열 프로, 김현명 프로, 강율빈 프로 총 3인을 선정, 후원을 기념하며 지난 14일 지벤트(ZIVENT)본사에서 골프단 입단식을 개최했다고 23일 밝혔다.

각 선수들은 2021시즌부터 지벤트 로고가 새겨진 의류와 모자를 입고 국내외 필드를 누비게 되었다.

이날 행사에서 김장호 대표는 “골프단의 첫 걸음으로 손색없는 경기력과 실력을 갖춘 프로들을 영입해 매우 기쁘다, 향후 좋은 성적과 모습을 보여줄 것이라 믿어 의심치 않는다.”고 말했다.

이에 노승열 프로는 “지벤트 덕분에 경기에 더 집중할 수 있을 것. 이라며, 믿음에 보답하는 성적을 내겠다.”는 다짐을 밝혔고 김현명 프로는 “골프단의 후원 선수로 선정되어 매우 기쁘다. 앞으로도 열심히 활동하겠다.”는 다짐을 밝혔다. 강율빈 프로는 “골프단에 입단하게 되어 매우 기쁘며 좋은 성적으로 믿음에 보답하겠다.” 고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr