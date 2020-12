한국도로공사 경부고속도로에 위치한 황간(서울방향)휴게소는 지속되는 코로나19 바이러스에 대비하여 꾸준한 방역을 보여주고 있다.

각지에서 오는 많은 사람들이 잠시 머무르고 가는 휴게소, 잠깐의 고객들도 있지만 항상 그 자리를 지키고 있는 종사자들 또한 눈길이 가지 않을 수가 없다. 매번 마주하는 다양한 고객들과의 접촉이란 두려움이라 말하기도 했다.

이에 있어 황간(서울방향)휴게소 김상석 소장은 지속적인 방역과 수칙이행으로 “고객 그리고 함께 일하는 종사자들의 불안감을 최대한 줄일 수 있다면 꾸준한 방역을 진행 할 것이다.” 라고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr