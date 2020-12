단일 수산시장 고래마켓, 인천국제수산물타운에 오픈

- 신선도와 안전 갖춰 “온라인몰 판매도 개시 예정”

12월 18일 인천 중구 항동 7가 연안부두 인근(제 5부두) 초대형 복합 상업시설 인천국제수산물타운 1층에 호주 시드니 수산시장(Sydney Fish Market)을 벤치마킹한 ‘고래마켓’이 오픈했다.

고래마켓은 초대형 단일형 수산시장이다. 산지 직송, 직구를 포함한 유통 시스템을 통해 활어와 선어, 패류 및 갑각류, 건어물과 젓갈류 등 전국의 다양한 해산물을 합리적인 가격으로 소비자에게 공급한다.

또한 초밥과 냉동류 등 수산물을 이용한 다양한 식품까지 판매한다. 고래마켓은 가격 정찰제를 시행함으로써 합리적인 가격에 소비자가 믿고 구매할 수 있고, 매장 지하에 대형 저장 시설을 갖춰 해산물의 고른 품질과 신선도를 유지하는 것이 특징이다.

아울러 정기 방역 시행 및 최신식 열 감지 장비 설치, 사회적 거리두기 준수 등 방역에 심혈을 기울이고 있다. 편의성을 위해 자체 제작한 수산물 쇼핑카트도 제공한다. 구매한 활어와 선어류를 그 자리에서 바로 바로 손질해주는 서비스도 제공함으로써 구매자들이 느낄 수 있는 불안감과 불신을 해소하고 있기도 하다. 구매 품목을 신선하게 바로 맛볼 수 있는 공간도 마련했다.

인천국제수산물타운 4개 동 지하 주차 시설(약 500대)도 제공한다. 연안부두 항만과 선박을 볼 수 있는 4층 규모 카페 등 여가 및 문화 시설도 엿보이며, 산책로로 활용되는 데크로드와 그곳에 위치한 세계 각국의 다양한 해산물 요리 부스까지 편리하게 이용 가능하다. 인천국제수산물타운에는 편의점과 피트니스클럽, 옥상 하늘공원 등 다양한 편의시설이 들어설 예정이다.

또한 고래마켓은 향후 온라인 판매도 개시한다. 고래마켓 공식몰과 네이버 스마트스토어, 고래마켓 어플리케이션을 통해 언제 어디서나 신선한 해산물을 편리하게 구매할 수 있도록 서비스할 예정이다. 특히 오전 주문 시, 수도권 전 지역은 19시 이전 당일배송을 계획 중이다.

고래마켓 문창연 본부장은 “신선하고 다채로운 해산물을 합리적인 가격의 정찰제로 판매하고자 한다. 글로벌 수산시장의 상징인 호주 시드니 수산시장과 일본 도쿄 츠키지 시장의 모델을 적극 반영해 국내에 신개념 수산물전문시장 분야를 개척하고, 지역의 새로운 랜드마크로 자리매김할 예정이다. 연안부두 주변 상권 재활성, 인근 상인과의 상생까지 실현할 것”이라고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr