[주요 매매주체 동향] 노인복지 및 MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마 관련주에 연기금 매수세↑

AI투자비서 라씨로는 주요매매 주체(사모펀드, 연기금, 투자신탁 등)의 매수세가 증가하고 있는 테마를 분석해 관련 주도주와 최근 주요 이슈 등에 대한 정보를 제공 중이다.

오늘 12월 22일 인공지능 투자비서 'AI라씨로'의 분석결과에 따르면 케이블TV SO/MSO, 고령화 사회(노인복지), MLCC(적층세라믹콘덴서), LED장비, 시스템반도체테마의 관련 종목에 연기금, 사모펀드의 매수세가 증가하는 것으로 나타났다.

무엇보다 사모펀드는 소수의 투자자로부터 모은 자금을 주식, 채권 등에 운용하는 펀드로, 고수익이 예상되는 종목에 투자하는 경향이 높아 사모펀드가 순매수 하는 테마에 투자자들의 관심이 높다. 또한 안정적인 투자를 선호하는 투자자들의 경우는 연기금의 움직임을 주시하는 경향이 크다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 각 테마 누적등락률 및 주도주, 주요 이슈 등을 확인할 수 있다.

[투자자 관심 종목]

명신산업 명신산업 009900 | 코스피 증권정보 현재가 49,700 전일대비 2,100 등락률 -4.05% 거래량 17,978,370 전일가 51,800 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 명신산업, 주가 5만 1100원.. 전일대비 -1.35%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정증권사 애널리스트들이 추천한 우량주 투자포인트 분석 close , 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 37,000 등락률 -13.43% 거래량 590,058 전일가 275,500 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 대웅제약 "자가면역치료제 후보물질, 코로나19 비임상 정부지원"국산 치료제! 임상결과 공개 임박! 강하게 터지는 제2의 대웅제약대웅제약, 최근 5일 기관 2만 8주 순매수... 주가 23만 8000원(-13.61%) close , 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 36,150 전일대비 2,000 등락률 +5.86% 거래량 3,187,925 전일가 34,150 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 확 바뀐 외국인 순매수 1위! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 반도체! 대장 株 뒤집힌다!급등랠리! ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! 단숨에 급등하는 제2의 현대바이오국산 치료제! 임상결과 공개 임박! 강하게 터지는 제2의 대웅제약 close , 유나이티드제약 유나이티드제약 033270 | 코스피 증권정보 현재가 74,700 전일대비 9,700 등락률 +14.92% 거래량 19,255,007 전일가 65,000 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정임상결과 발표! 국내 선두!! 단숨에 급등할 제2의 현대바이오유나이티드제약, 제약업체 테마 상승세에 14.56% ↑ close , 씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 9,900 전일대비 1,230 등락률 +14.19% 거래량 61,616,819 전일가 8,670 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 씨아이에스, 미국 2차전지 장비 공급…전기차 '게임 체인저' 전고체 상용화 【화제의테마】 주식전문가 "이런 종목이 고수익 난다" 급상승 기대주 TOP4【시선집중】 여의도 증권맨들이 선정한 급상승 유망주 'TOP3' close

