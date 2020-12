정부 "이번 주말 3단계 격상여부 결정…연말연시 대책과 별개"(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 정부는 오는 24일부터 전국에 적용되는 연말연시 방역강화 조치와 별개로 이번 주말께 사회적 거리두기 3단계 격상 여부를 결정한다.

손영래 중앙사고수습본부(중수본) 전략기획반장은 22일 중앙재난안전대책본부(중대본) 정례브리핑에서 "현재 상황을 계속 면밀하게 분석하면서 3단계 상향 여부를 지속적으로 판단하고 있다"고 밝혔다.

앞서 지난 8일 0시부터 적용된 수도권 2.5단계, 비수도권 2단계 조치는 오는 28일 자정 종료된다.

손 반장은 "이번 주까지 상황을 지켜보며 주말에 수도권 2.5단계, 전국 2단계 조치를 연장 또는 상향하겠다"며 "정부 각 부처와 지방자치단체는 3단계 세부 지침을 마련 중이다"라고 말했다.

정부는 거리두기 조정 여부는 연말연시 특별방역대책이나 지방자치단체의 5인 이상 집합·모임 금지 조치와는 별개라고 강조했다.

손 반장은 "성탄절과 연말연시를 맞아 국민 이동량이 증가할 것이라고 예상되는 가운데 현재 감염 확산세를 증폭할 가능성이 있어 여기에 대한 맞춤형 대책을 수립한 것"이라고 설명했다.

