경제단체 50회 넘는 호소 모두 묵살…'규제法' 강행한 巨與

공식 기자회견·입장발표만 수십회

단체장들 수시로 정치권 만났지만

일선 기업들 경영 불안감 가중

[아시아경제 김혜원 기자, 김지희 기자] "100번 채워야 귀라도 기울여 줄까요? 공청회나 간담회는 왜 (정치권에서) 먼저 하자고 하는지 모르겠습니다. 어차피 답은 정해져 있는데 명분 쌓는 데 필요한 꼭두각시가 아니고서야……."

경제계가 기업규제 3법(상법 일부개정법률안ㆍ독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안ㆍ금융그룹의 감독에 관한 법률안), 노동조합법, 중대재해기업처벌법 등 반(反)기업 법안이 국회 문턱을 줄줄이 넘는 데 대해 울분을 쏟아내고 있다. 한국경영자총협회와 대한상공회의소, 전국경제인연합회 등 주요 경제단체가 21대 국회 개원과 함께 기업 옥죄기 법안 발의가 폭주한 올해 하반기에만 50회 이상 입법을 중단하거나 완화해달라며 반대의 목소리를 냈지만 거대여당은 무더기로 원안 입법을 강행했다. 22일 정세균 국무총리 주재로 열린 국무회의에서는 상법과 공정거래법 개정안 등을 포함한 이른바 기업규제 3법을 심의 의결했다.

◆경제계 하반기에만 50번 넘게 호소했지만 대답 없는 메아리= 올 하반기 들어 정부와 여당이 기업규제 3법 등 반기업 법안 입법에 속도를 높이자 경제단체도 이를 저지하기 위해 숨가쁘게 뛰어다녔다. 7월 이후 경제계를 대표하는 3개 단체인 경총(23회), 대한상의(11회), 전경련(20회)의 공식적인 '호소'만 50회가 넘는다. 국회의 짧은 회기 내 경제계가 이토록 많은 입법 저지 목소리를 낸 것은 극히 이례적인 일이다.

지난 7월 상법ㆍ공정거래법 개정안에 대해 경제계 공동 의견서를 제출한 것을 시작으로 4개 이상의 경제단체가 반기업 법안 관련 공동 건의 등에 나선 횟수는 반년 동안 10차례를 웃돈다. 최근 한 달 사이에만 주요 경제단체를 비롯해 업종별 협회 등 30개 이상 단체가 두 차례나 함께 건의문을 내기도 했다.

개별 경제단체는 더 바쁘게 뛰었다. 최근 6개월 동안 경총이 내놓은 관련 의견서와 보고서, 간담회 등은 공동 일정을 포함해 총 28회에 달한다, 일주일에 한번 꼴로 입법 저지를 위한 대응에 나선 셈이다. 전경련 21회, 대한상의 11회 등 주요 경제단체는 올 하반기 들어서만 기업규제 3법, 노조법, 중대재해기업처벌법 등 기업 경영 활동을 저해하는 법안 처리를 막기 위해 50회가 넘는 단체 목소리를 냈다.

경제단체장은 수시로 여야 당대표와 원내대표실을 드나들었다. 더불어민주당 측의 요청으로 공정경제 태스크포스(TF) 정책 간담회 등 겉으로는 경제계와의 소통 행보도 많았지만 결과는 공허한 메아리에 불과했다는 평가다. 물밑에서 회동은 더욱 잦았다. 경제단체 뿐 아니라 대기업 대관 담당자와 정치권은 끊임 없는 만남을 가졌지만 결과는 이미 정해져 있어 거대여당의 입법 독주를 막기에는 역부족이었다.

◆결국 피해는 기업의 몫 "투자 위축 불보듯 뻔해"= 경제계가 벼랑 끝 위기 상황에서 한목소리를 내고 있지만 정부와 거대여당이 기업규제 입법을 강행하면서 일선 기업들의 불안감은 가중되는 모습이다. 이날 한국산업연합포럼이 개최한 제7회 산업발전포럼에서도 중대재해법을 둘러싼 우려의 목소리가 쏟아졌다.

우리나라의 수출을 이끄는 반도체, 디스플레이 업계를 비롯해 조선, 철강, 기계 등 주요 산업계는 내년도 경영의 최대 부담 요소 중 하나로 중대재해법을 꼽았다. 중대재해법이 올해 1월 시행된 산업안전보건법(산안법) 개정안보다 처벌 수위가 높아 기업 투자 위축이 불보듯 뻔하다는 것이다. 사업주의 유해ㆍ위험방지 의무가 광범위하고 모호한 탓에 집행기관의 자의적 해석 문제가 발생할 가능성도 높다. 산업연구원은 세계에서 유래를 찾을 수 없는 강한 처벌 규정이라며 제정 논의를 중단해줄 것을 요청했다.

특히 영세ㆍ중소사업장이 많은 기계 업계의 고민이 깊다. 정경수 기계산업진흥회 산업정책본부장은 "(산재로 인한) 사고나 사망자의 대부분이 발생하는 영세ㆍ중소 사업장이 법의 주요 적용 대상이라는 점을 주목할 필요가 있다"며 "처벌 수준을 상향하기보다는 법 준수 여건 강화 노력을 선행해 기업 경영 위축을 방지해야 한다"고 강조했다.

