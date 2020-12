청사초롱, 대추떡 특허에 이어 농촌융복합산업ㆍHACCP 인증까지

경북 경산에 소재한 청사초롱(대표 임영란)은 지역의 대표 특산물(대추)을 활용 해 특허를 받았으며, 농촌융복합산업 인증 및 식품안전관리인증기준 HACCP을 잇따라 받았다고 21일 밝혔다.

청사초롱은 '건강한 떡을 만드는 사람들'이라는 슬로건을 내세워 연근떡국, 오색떡국 및 20여가지에 이르는 찹쌀떡을 만들어 찹쌀떡 전문기업으로 불리워지고 있으며, 창업 초기부터 현재에 이르기까지 위생 청결에 많은 공을 들여왔다.

특히 최근에 받은 HACCP 인증은 식품의 원재료부터 소비자가 음식을 섭취하기 전까지 각 단계별로 생물학적, 화학적, 물리적 위해 요소가 식품에 혼입되거나 오염되는 것을 방지하는 체계화 된 위생관리시스템이다.

또한, 근무자들의 HACCP 및 위생교육 수료 여부, 미생물과 수질검사 성적서, 포장재시험성적서는 물론 건강진단 결과서 확인까지 이루어질 정도로 철저한 검증과 까다로운 과정을 거쳐야만 받을 수 있는 인증서로 알려져 있다.

임영란 청사초롱 대표는 “농촌융복합산업 인증에 이어 HACCP 인증은 기업의 위생관리시스템에 대한 신뢰도와 소비자들이 저희 제품을 믿고 선택하는데 가장 안전한 기준이 될 것"이라고 말했다.

