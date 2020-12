유승민 “文대통령, 동문서답 할 때 아냐…총력 다해 백신 사와야”

“백신확보 실패 인정하지 않고 국민을 속이려 해”

[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 22일 문재인 대통령이 ‘정부의 내년 연구개발(R&D) 예산은 27조4000억원으로 치료제와 백신 개발에 투입돼 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복의 마중물 역할을 할 것’이라고 한 것에 대해 “달나라 대통령만이 할 수 있는 동문서답”이라고 비판했다.

유 전 의원은 이날 페이스북에서 “지금 국민들은 ‘백신을 언제 사와서 맞을 수 있나’를 묻고 있는데 대통령은 '국내에서 개발해줄테니 기다려라'고 말하지 않는가”라며 “이미 전세계 30개국이 올해 안에 백신 접종을 시작해서 코로나19 종식을 향해 가고 있는데 우리는 언제 성공할지 모르는 국내 개발을 기다리라는 건가”라며 이같이 말했다.

유 전 의원은 ‘백신과 치료제를 국내 개발하기 위해 정부 R&D 예산을 투입하는 것은 좋다. 언젠가 국내 과학기술로 백신과 치료제를 개발할 수만 있다면 그건 국민의 생명을 위해서도, 바이오제약 산업의 성장을 위해서도 좋은 일“이라며 ”그러나 지금 우리에게 백신을 당장 만들 능력은 없고, 백신은 지금 당장 필요하다. 백신을 만들 능력이 안되면 빨리 백신을 사오는 판단력이라도 있어야 국민 생명을 지킬 수 있는 거 아닌가“라고 지적했다.

유 전 의원은 “백신확보 실패를 실패라고 인정하지 않고 어떻게든 국민을 속이려고 대통령, 총리, 장관, 여당이 만드는 말들이 앞뒤가 안 맞아 금세 거짓말이 들킨다”며 “국민을 바보로 알지 않으면 이럴 수는 없다”고 밝혔다.

유 전 의원은 “대통령은 생뚱맞은 동문서답이나 할 때가 아니다”라며 “백신확보 실패에 대해 국민 앞에 사죄하고, 지금이라도 총력을 다해 백신을 사와야 할 때”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr