테슬라, S&P500 편입 첫날 약세..지수 편입 비중 5위(상보)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 전기차 업체 테슬라가 21일(현지시간) S&P500 지수 편입 첫날 거래에서 약세를 보이고 있다.

21일(현지시간) 테슬라 주가는 오전 9시45분 현재 전일 대비 5.47% 하락한 657.48달러에 거래되고 있다.

테슬라 주가는 S&P500지수 편입 전 마지막 거래에서 6%나 상승하며 700달러 가까이 치솟는 등 지수 편입을 호재로 한 달여 간 급등을 거듭해 왔다. CNBC 방송은 테슬라의 S&P500 데뷔 첫날 부진한 모습을 보이고 있다고 전했다.

CNBC방송에 따르면 테슬라는 S&P500지수에서 1.69%의 비중을 차지했다. 이는 지수 편입 종목 중 5번째로 높은 비중이다. 테슬라보다 지수 비중이 높은 종목은 애플, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북뿐이다. 구글의 모회사 알파벳은 A주와 C주로 분리돼있어 테슬라보다 비중이 작았다. 테슬라는 '오마하의 현인' 워런 버핏 회장의 버크셔 해서웨이보다도 높은 비중을 차지했다.

한편 이날 일론 머스크 테슬라 최고경영자는 트위터를 통해 "테슬라의 성공을 위해 노력해준 모든 이들에게 감사한다"고 밝혔다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr