'대마초 흡입 혐의' 비투비 정일훈 검찰 송치

[아시아경제 정동훈 기자] 그룹 비투비의 멤버 정일훈(26)이 대마초를 수차례 흡입한 혐의로 검찰에 넘겨진 사실이 뒤늦게 알려졌다.

서울지방경찰청 광역수사대는 21일 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 정씨와 공범들을 지난 7월 검찰에 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 정씨는 4~5년 전부터 가상화폐를 활용해 대마초를 구입한 것으로 알려졌다. 대마초를 사용한 것은 본인이지만 구매는 지인이 대신했다. 경찰 수사과정에서 정씨의 모발 등에서 마약성분이 검출된 것으로 알려졌다.

정씨는 경찰 수사가 진행 중이던 올해 5월 사회복무요원 생활을 시작했다. 소속사 큐브엔터테인먼트는 이날 입장문을 내고 "금일 본인에게 확인한 결과 정일훈이 대마초를 피운 혐의로 수사기관에 소환돼 조사 중인 것으로 확인됐다"고 인정했다.

이어 "많은 분께 심려를 끼쳐드린 것에 대해 무거운 책임감을 느끼며 향후 진행되는 조사에도 성실히 임할 수 있게 끝까지 소임을 다하겠다"고 강조했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr