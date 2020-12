中 시인 왕장 부부, 국가전복 혐의 곧 선고…'종신형 위기'

[아시아경제 이기민 기자] 중국 반체제 시인인 왕장(王藏) 부부가 국가전복 혐의로 기소돼 선고재판을 앞두고 있다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 21일 보도했다.

앞서 지난 9월 국제 인권단체인 중국인권(HRIC)은 왕장·왕리 부부가 지난 5월 말부터 윈난(雲南)성의 각기 다른 구치소에 구금돼있으며 7월에 최고 종신형에 처할 수 있는 국가전복 혐의로 기소됐다고 밝혔다.

변호사들은 이날 왕장 부부의 사건이 지난 14일 윈난성 중부 추슝이쭈(楚雄彛族) 자치주의 중급인민법원으로 넘겨졌고, 조만간 선고가 내려질 것을 의미한다고 이들의 변호사가 이날 밝혔다.

변호사는 국가전복 혐의와 관련해 정치적이고, 모호하다면서 중국 당국이 표현의 자유를 억압하거나 다양한 인지범죄에 적용하기 위한 포괄적인 혐의라며 법정에서 무죄를 주장할 것이라고 주장했다.

SCMP에 따르면 왕장은 표현의 자유와 인권에 관해 목소리를 내왔으며 시와 에세이를 통해 중국 정부의 억압 정책을 비판해왔다. 앞서 중국인권은 이 부부의 구금이 홍콩 반정부 시위를 지지하고 외국 매체와 인터뷰를 한 것과 관련이 있을 것이라고 밝힌 바 있다.

변호사는 그간 이 부부의 면회를 위해 접견신청을 했지만 매번 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 관련된 안전과 건강 문제를 이유로 거부당했다고 부연했다.

변호사는 왕리의 경우는 남편의 일에 아무런 역할을 하지 않았음에도 구금되고 기소됐다면서 "경찰이 이러한 비인간적인 처사를 했다는 사실이 믿어지지 않는다"고 말했다.

왕장은 앞서 2014년에도 홍콩 우산혁명을 지지하는 사진을 트위터에 올렸다가 9개월간 구금된 바 있다.

