목포공공도서관, 온라인 평생학습 운영

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 목포공공도서관은 21일 목포 관내 학생과 주민을 대상으로 ‘온라인으로 집에서 배우는 평생학습’을 운영한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 비대면 시대에 맞는 새로운 교육 모델을 개발해 평생학습 기회를 제공하기 위해 정보화 교육 동영상으로 제작했다. 도서관은 코로나19 장기화에 따라 정보화 교육 동영상 콘텐츠를 제작해 도서관 홈페이지 및 유튜브에 서비스를 제공할 예정이다.

동영상 콘텐츠는 고3 수험생과 취업 준비생을 위해 파워포인트로 자기소개서 만들기 4개, 초보자를 위한 스마트폰 활용하기 8개로 동영상은 편당 20분 내외로 구성됐다.

교육은 무료 수강으로 도서관 홈페이지에서 온라인 강좌를 클릭하거나 목포공공도서관 유튜브로 들어가 회원가입 없이 누구나 수강할 수 있다.

황성규 관장은 “앞으로 다양한 방식의 비대면 평생학습 콘텐츠를 개발해 집에서도 평생학습을 활용할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.

한편 목포공공도서관은 겨울 학생 프로그램을 내달 12일부터 시작할 예정이며, 코로나19로 휴관할 경우 온라인 콘텐츠를 활용한 프로그램으로 운영할 방침이다.

