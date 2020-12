[아시아경제 김봉주 기자] 그룹 핑클 출신 성유리가 쿠키를 굽는 일상을 공개했다.

성유리는 20일 인스타그램 스토리에 "울고 싶다 크아앙"이라며 사진을 공유했다.

사진에는 쿠키 반죽, 이를 오븐에 굽는 모습 등이 담겼다. 특히 모두 까맣게 타버린 쿠키가 시선을 끌었다.

누리꾼들은 쿠키를 다 태우고 좌절하는 성유리의 귀여운 모습에 폭소했다.

한편 성유리는 2017년 프로골퍼 안성현과 결혼했다.

