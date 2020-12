전남도교육청, 학부모회 네트워크 총회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 21일 목포국제로타리클럽회관에서 ‘2020. 전남 학부모회 네트워크 총회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 총회는 내년 학부모회 구성·운영 및 활동계획 모색과, 조례 제·개정 기반 학부모회 활성화 및 자치기구 위상 정립의 여건 조성을 위해 실시했다.

전남 학부모회 네트워크는 지난 10월 6일 김선유 학부모(매성고)를 대표로 선출하고 동부·중부·서부 권역별 부대표를 구축하는 등 임원진을 구성했다. 또 학부모회 운영 사례 공유 및 소통 창구에서 한 발 더 나아가 전남교육의 주체로서 학교교육에 참여하기 위한 정기협의회를 갖고 자발적·주도적 활동 기반을 마련했다.

총회는 그동안 운영한 협의회 내용을 중심으로 ▲전남 학부모회 네트워크 운영 규정 재정(안) ▲내년 연간 활동 계획 수립(안)을 안건으로 처리했다. 회원들은 내년 3월 학교 학부모회 구성을 완료한 뒤 4월 정기총회를 시작으로 매월 중점 활동(학부모회 홍보, 공청회, 예산 및 학부모회실 구축, 교직원-학부모 다모임 정례화 모니터링, 환류, 사례 공유)을 펼치기로 했다.

김선유 연합회장은 “내년에도 코로나19로 자녀들의 교육활동에 큰 어려움이 예상된다”며 “학부모회가 자녀 학습과 생활지도에 대한 어려움을 함께 극복해 나가는 자치기구의 역할을 찾아가겠다”고 말했다.

한편 전남도교육청은 자발적이고 주도적인 학부모회 운영을 위해 학교장 인식 개선 연수와 교직원, 학부모 연수를 중앙교육연수원과 전남교육연수원 연계로 추진할 예정이다.

