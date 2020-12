정 총리 '의대생 구제' 시사에…"말도 안 되는 특혜" 靑 청원 동의 5만 ↑

"의대생 구제 논의 나오는 게 과연 공정인가" 靑 청원

정 총리, 라디오 인터뷰서 "국민 여론 바뀌는 것 같다"

[아시아경제 임주형 기자] 정세균 국무총리가 국가고시 응시를 거부할 의대생들을 구제할 가능성이 있다는 취지로 언급한 가운데, 이를 반대하는 청와대 국민청원이 21일 나왔다.

이날 청와대 국민청원 게시판에 올라온 '의대생 국가고시 재응시의 특혜를 막아주세요'라는 글에서 청원인은 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 인해 각종 국가 시험에 응시하지 못한 이들을 언급하며 "안타깝지만 어쩔 수 없다. 그것이 정해진 규칙이기 때문"이라고 강조했다.

그러면서 "그러나 바로 지금 이제까지도 특혜를 받아오고 그에 더 나아가 다른 국민들과는 다른 또 다른 특혜를 요구하는 집단이 있다. 바로 대한민국 상위 1%라 불리는 의과대학 졸업을 앞둔 학생들"이라며 "현재 국시원과 해당 학년 학생들이 물밑에서 이야기하여 의사 국가고시 필기시험이 종료되고 난 뒤 예정에 없던 실기시험을 진행하여 재응시를 할 기회를 열어주려 한다고 한다"고 지적했다.

청원인은 "참으로 말도 안 되는 일"이라며 "의대생들은 타 국민들이 누리지 못한 특혜들을 이제까지 누려왔는데, 없던 시험을 하나 더 만들어 내려 하는 상상조차 하지 못한 일을 논의하고 있다"고 꼬집었다.

이어 "이러한 논의 자체가 계속 나오는 게 과연 우리가 생각하는 공정인가"라며 "자가격리자가 되어 시험을 볼 기회조차 박탈당한 임용고시 준비생들의 눈물을 기억해 달라"고 토로했다. 해당 청원은 이날 오후 7시 기준 5만3000건이 넘는 동의를 받은 상태다.

한편 정 총리는 전날(20일) KBS 1TV '일요진단 라이브'에 출연해 의대생 구제에 대해 "국민들께서 '절차가 정당하냐'는 문제 제기가 있어 해결을 못했는데 국민 여론이 바뀌는 것 같다"며 "국민 여론 때문에 신중한 입장이었는데, 지금 처해있는 코로나 상황까지 고려해 조만간 정부 결정이 있을 것"이라고 설명했다.

'재시험 기회를 줄 가능성이 있는가'라는 질문에 대해서는 "그렇게 볼 수도 있다"라면서 "공정한가, 절차가 정당한가 하는 여론이 있어 그 문제를 해결하지 못했다. 국민 여론이 좀 바뀌는 것 같다"고 답했다.

앞서 의대생 본과 4학년 학생들은 의대 정원 확대, 공공의대 신설 등 정부 보건의료 정책에 반발해 지난 8월 의사 국가고시 실기시험을 집단 거부한 바 있다.

당시 정부와 더불어민주당, 의료계는 이후 9월4일 의정 협의체 구성 등을 골자로 합의에 도달했지만, 이후로도 대부분 학생들은 두 차례의 재접수 기회를 거부했다. 현재까지 국가고시 대상자 3172명 중 14%에 해당하는 436명이 시험을 신청한 상황이다.

