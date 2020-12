에어뉴 ‘유에프오24’, 제1회 이사업체 간담회 개최해

에어뉴(대표 한정호)의 생활밀착형 컨시어지 이사 중개 플랫폼인 ‘유에프오24’가 지난 16일 파트너 이사업체 대표들과 대전광역시 유성 이화원에서 ‘제1회 이사업체 간담회’를 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 간담회는 코로나19로 인해 참좋은 포장이사 협동조합 박병호 이사장, 응답하라 포장이사의 유금희 대표, 보이는 이사 대전/세종점의 김영선 대표, 명인 익스프레스의 김해범 대표 등 4명만 초청해 거리두기를 통해 안전하게 진행됐다고 한다.

이 자리에서는 UFO24의 2020년 한해를 결산하고 2021년 운영방안에 대한 논의와 본사와 이사업체간의 생각을 공유하는 시간이 마련됐다고 한다.

한정호 대표는 “코로나로 어려운 시기에 자리해주신 이사업체 대표님들께 감사의 인사를 전하며 위기를 성장의 기회로 만들어 나가자”면서 “내년엔 영상견적과 AI시스템 도입을 통해 고객에게는 편리함을 이사업체에게는 더 많은 수익을 올려줄 것이라고 자부한다”고 말했다.

박병호 이사장은 “어려운 시기에 이런 자리를 준비한 에어뉴에 감사의 인사를 전하며 내년엔 UFO24의 성장을 위해 적극적인 마케팅과 유기적인 협업구조를 이사업체들과 같이 만들어 나갈것”이라고 말했다.

이어 “이사와 관련된 진솔하고 유익한 이야기를 나눈 소중한 자리였고 이런 자리가 자주 마련되었으면 한다”고 덧붙였다.

한편, UFO24는 1인가구, 맞벌이 가구의 증가와 코로나19로 인해 업체의 방문을 받기 어려운 사용자들이 증가하고 있는 시장환경에 대응하여 소비자가 자신의 거주지에 대한 정보를 이미지로 전달받아 업체가 방문하지 않고도 이사 견적을 받을 수 있는 서비스다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr